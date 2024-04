Wenn am kommenden Wochenende die mittlerweile zehnte Staffel von "The Masked Singer" startet, werden sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Veränderungen einstellen müssen. Bereits bekannt war ja schon, dass Ruth Moschner nicht mehr dem Rateteam angehören wird (DWDL.de berichtete). Stattdessen müssen Palina Rojinski und Rick Kavanian erraten, welche Promis sich unter den Kostümen verstecken. Hinzu kommen wöchentlich wechselnde Rate-Gäste - in Ausgabe eins ist das Max Giesinger.

Dabei wird es aber nicht bleiben, wie ProSieben jetzt nämlich bekanntgegeben hat, setzt man in der neuen Staffel auf mehr Demaskierungen pro Folge. So gibt es zum ersten Mal eine Maske, unter der in jeder Woche ein anderer Star steckt. In der Show tritt diese Maske als "Das Mysterium" auf. Der vermeintliche Clou: Der Star unter der Maske wird Woche für Woche enthüllt.

Darüber hinaus fliegt ein weiterer Promi ganz regulär aus dem Wettbewerb. Das heißt also, dass es in der kommenden Staffel pro Ausgabe gleich zwei Demaskierungen geben wird. Damit will ProSieben die Spannung in der Show ganz offensichtlich erhöhen, nachdem das Interesse an "The Masked Singer" in der zurückliegenden Staffel spürbar zurückgegangen war. ProSieben verspricht für die kommende Staffel insgesamt 14 Enttarnungen - so viele wie nie zuvor. Als Moderator fungiert wie gehabt Matthias Opdenhövel.

Erstmals können Zuschauerinnen und Zuschauer "The Masked Singer" in diesem Jahr auch mit Gebärdensprache und Deaf Performances bei Joyn verfolgen. Im Anschluss an die Show geht’s jeweils noch mit der "ProSieben Aftershow" weiter, darin kommen dann die demaskierten Stars erstmals ausführlich zu Wort. Ein Comeback der Marke "red" wird es also auch weiterhin nicht geben. Moderiert wird die "Aftershow" im Wechsel von Annemarie Carpendale, Rebecca Mir und Viviane Geppert.