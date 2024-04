Ein Aprilscherz oder bitterer Ernst? Auch nach dem zweiten Video, das Stefan Raab am Ostermontag auf Instagram veröffentlichte (DWDL.de berichtete), waren Zweifel erlaubt, ob der Entertainer sein Comeback wagen wird - in Form eines neuerlichen Boxkampfs gegen Regina Halmich. Doch inzwischen hat auch Halmich den Kampf offiziell bestätigt.

"Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe", schrieb die ehemalige Boxerin am Dienstag auf Instagram. "Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich hab am 14.9. noch nichts besseres vor. We have a fight! Challenge accepted." Gegenüber "Bild" legte Halmichs Management kurz darauf nach: "Es wird diesen Kampf geben."

Auch gegenüber der dpa hat sich Regina Halmich inzwischen geäußert. "Ja, man könnte tatsächlich meinen, dass es sich um einen Aprilscherz handelt, aber ich habe ja schon auf meiner Instagram-Seite aufgeklärt: Es ist tatsächlich die Realität", sagte sie. "Ich habe wirklich diese Anfrage bekommen, ob ich mir vorstellen kann, diesen dritten Showkampf, dieses Duell, noch mal anzutreten." Sie habe sich "nach langer und reiflicher Überlegung" dazu "entschieden, dass ich es nochmal mache".

Einen Termin gibt es bereits: Der Kampf soll am Samstag, den 14. September steigen - der Ticket-Vorverkauf startet bereits am Dienstagnachmittag, wie aus dem Ende von Raabs zweitem Video hervorging. Wo genau der Kampf zu sehen sein wird, ist hingegen noch nicht klar. Während ProSieben auf Stefan Raab verwies, zeigte sich RTL offener: "Wenn es stimmt, werden wir unseren Hut in den Boxring werfen, um uns das Event zu sichern."