am 04.04.2024 - 16:25 Uhr

Das ZDF hat für den kommenden Montag eine Sondersendung mit dem Bundesverteidigungsminister angekündigt. Boris Pistorius stellt sich demnach ab 19:20 Uhr den Fragen von ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und ihrer Stellvertreterin Anne Gellinek in der Sendung "Was nun, Herr Pistorius?".

Anlass für das Gespräch ist die geplante Bundeswehrreform, die nichts weniger als die größte Umstrukturierung der Truppe seit Jahrzehnten werden soll. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius wird am Montag rund 20 Soldaten am Regierungsterminal des Berliner Flughafens verabschieden. Sie sind das Vorkommando für den in Litauen geplanten Bundeswehreinsatz, bei dem mehr als 5.000 Soldatinnen und Soldaten die Nato-Ostflanke stärken sollen.

Durch die Sondersendung wird die Sendezeit von "WISO" im Gegenzug gekürzt: Das Verbrauchermagazin beginnt am Montag erst um 19:40 Uhr, endet allerdings wie gewohnt um 20:15 Uhr.