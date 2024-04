Anders als gewöhnlich spielten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in dieser Woche bei der 50. Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" nicht um 15 Live-Minuten, sondern um einen gesamten Sendetag bei ProSieben. Am Sonntag dürfen die beiden nun tatsächlich ab Mitternacht 24 Stunden lang entscheiden, was auf dem Sender ausgestrahlt wird - angesichts zahlreicher Wiederholungen, die ursprünglich vorgesehen waren, ist also durchaus mit einer Aufwertung zu rechnen.

"Auf mehrfache Nachfrage von ProSieben haben Joko & Klaas in ihrer Funktion als Programmdirektoren den Sonntag jetzt 'geplant' und uns lediglich den im Anhang befindlichen 'Programmzettel' zugestellt", teilte ProSieben am Freitagvormittag mit.

Besagter Programmzettel birgt jedoch einige Unklarheiten, denn vieles von dem, was Joko und Klaas in ihrer 24-stündigen Funktion als Programmdirektoren planen, ist eher schwammig formuliert. So gibt es nach einer "feierlichen Übernahme" ab 1:10 Uhr zunächst "feinste Perlen der Nachtunterhaltung" zu sehen, wie es heißt - versehen mit dem Zusatz: "Alpaka übernimmt!!!". Ab 2:50 Uhr folgt schließlich "Das gescheiterteste TV-Experiment aller Zeiten (for real), ehe ab 4:55 Uhr "Das große Rückwärts-Event" übernimmt.

In den Morgenstunden sollen zunächst die beste und die schlechte "Simpsons"-Folge gezeigt werden, gefolgt von einer 40-minütigen Live-Sendung mit dem Titel "Ouvertüre bis Konfitüre - Starten in den Tag mit Joko & Klaas". Ab 10:55 Uhr gibt's zudem noch einmal eine mehrstündige Live-Fläche, diesmal unter dem Titel "Frühlstücken Live mit coolen Ideen". Für den weiteren Verlauf des Tages sind dann auch noch ein "Spielenachmittag", eine Überraschung mit Steven Gätjen und ein "Worst of" mit Joko und Klaas geplant.

Die Primetime startet unterdessen nach dem früheren Motto "Volle Stunde, volles Programm" schon um 20:00 Uhr mit einem "neuen Showformat", das nicht näher definiert ist. Völlig unklar ist, was ab 22:30 Uhr laufen wird. Hier stehen bislang nur fünf Fragezeichen im Ablaufplan - ergänzt um den Zusatz "Was das Budget noch hergibt". Um 23:59 Uhr geht das Piratenprogramm des TV-Duos zu Ende.

Das Programm von Joko & Klaas im Überblick

00:00 Feierliche Übernahme des Senders von uns (Joko und Klaas) ca. 1h LIVE

01:10 Feinste Perlen der Nachtunterhaltung (Alpaka übernimmt!!)

02:50 Das gescheitertste TV-Experiment aller Zeiten (for real)

04:55 Das große Rückwärts-Event - TBA

07:55 Die beste Simpsons-Episode ever!

08:25 Die schlechteste Simpsons-Episode ever!!

08:55 LIVE: Ouvertüre bis Konfitüre – Starten in den Tag mit Joko & Klaas

09:35 ProSieben Giftschrank 90ies Talkshows

10:55 Frühstücken LIVE mit coolen Ideen

13:20 Premium Entertainment

14:45 Spielenachmittag!!! (für Jung & Alt!)

15:50 +++ Steven Gätjen Überraschung +++++++

16:40 Worst of (mit uns)

17:45 ProSieben :newstime

18:00 Noch mehr Premium Überraschungen

20:00 PRIMETIME: „NEUES SHOWFORMAT“ (EVTL., WIRD SUPER)

22:30 ????? (Was das Budget noch hergibt)