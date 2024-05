Eine 2023 in Belgien hergestellte acht Teile umfassende Dramedy namens "The Club" wird ab Mitte Juni in der Mediathek zur Verfügung stehen und in einer Nacht auch linear gesendet. ZDFneo zeigt das Programm am 18. Juni, einem Dienstag, ab 23:05 Uhr und schließlich bis 3:45 Uhr. Auf Abruf stehen die Episoden ab dem 19. Juni bereit. Behandelt werden soll ein Thema, das in der Gesellschaft nach ZDF-Angaben noch "immer tabuisiert" ist.