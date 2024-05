am 09.05.2024 - 10:40 Uhr

Banijay Rights, der globale Vertriebsarm des Medien- und Unterhaltungskonzerns, macht Isabelle Helle zur SVP German-Speaking Territories and Poland. Das hat man nun angekündigt. Helle wird damit für die Umsetzung der Vertriebsstrategie für Koproduktionen von Banijay Rights im deutschsprachigen Raum und in Polen verantwortlich sein. Der Banijay-Katalog umfasst nach Unternehmensangaben mehr als 185.000 Stunden.

Helle ist keine Unbekannte, sie arbeitete bis 2016 insgesamt fast 15 Jahre lang für BBC Worldwide, zuletzt als Chefin für den DACH-Raum. Danach gründete sie ihre eigene Consultingfirma und beriet verschiedene Unternehmen, von Autentic und der WDR Mediagroup bis hin zu den britischen Three River Studios.

Ihren neuen Job bei Banijay Rights wird sie von Köln aus erledigen. Helle berichtet an Claire Jago, EVP EMEA Sales and Acquisitions bei Banijay Rights. Und die sagt zur Personalie: "Isabelle ist eine sehr angesehene Vertriebsleiterin mit einem tiefen Verständnis des deutschsprachigen Marktes. Wir freuen uns sehr, dass sie das Vertriebsteam von Banijay Rights verstärkt, da wir unseren Erfolg in Europa fortsetzen wollen."

Und Isabelle Helle selbst ergänzt: "Banijay Rights ist einer der herausragenden Distributoren in der internationalen Content-Industrie und ich freue mich sehr, ein Team dieses Kalibers zu verstärken. Im deutschsprachigen Raum und in Polen gibt es echte Wachstumschancen, und ich freue mich auf die ersten Schritte." Zum Katalog von Banijay Rights gehören unter anderem Formate wie etwa "Survivor", "Big Brother", "MasterChef", "Peaky Blinders", "Rogue Heroes", "Marie Antoinette" oder auch "Grantchester", "Mr Bean" und "Black Mirror".