am 14.05.2024 - 13:16 Uhr

Bei RTLzwei geht’s bald wieder um gesellschaftlich relevante Themen. Hans Sarpei beschäftigt sich in zwei neuen Ausgaben seiner Sozialdoku-Reihe "Abgestempelt?!" dann mit den Themen Crystal Meth und Jugendkriminalität. Die beiden Folgen sind am 4. und 11. Juni jeweils zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Produziert wird das Format von Good Times.

Hans Sarpei sucht zu den beiden genannten Themen in ganz Deutschland nach Antworten und soll dabei unvoreingenommen Fragen und Vorurteilen auf den Grund gehen. Im Fall der Droge Crystal Meth begleitet er unter anderem Abhängige. Eine von ihnen will eine Therapie machen, bei der anderen ist es ebenfalls fünf vor Zwölf - ihr droht der Entzug des Sorgerechts für ihre jüngste Tochter.

Zum Thema Jugendkriminalität begleitet Hans Sarpei zwei Teenager, die schon früh auf die schiefe Bahn geraten sind und die Schule abgebrochen haben. Aber der ehemalige Fußballprofi will wissen: Wovon träumen sie und welche Chance haben sie, dem Strudel der Kriminalität zu entkommen?

Dass RTLzwei neue Folgen der Sozial-Doku zeigt, kommt durchaus etwas überraschend. Waren die letzten frischen Ausgaben doch bereits vor vier Jahren zu sehen - im Sommer 2020. Insgesamt hat RTLzwei seit 2018 fünf Folgen von "Abgestempelt!? Hans Sarpei will’s wissen" ausgestrahlt. Die Quoten waren dabei durchaus großen Schwankungen ausgesetzt. Die erste Folge erreichte mehr als eine Million Menschen und kam in der klassischen Zielgruppe auf starke 7,3 Prozent Marktanteil. Ein Jahr später waren am Tag der deutschen Einheit auf einem Sendeplatz am Vorabend aber nur noch 3,4 Prozent drin, die Reichweite hatte sich damals mehr als halbiert. 2020 schwankten die Marktanteile zwischen 3,6 und 5 Prozent.