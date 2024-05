© waipu.tv

Waipu.TV, wo man das Nebenkostenprivileg eine "Kabel-TV-Pflicht" nennt, was so natürlich nicht ganz richtig ist, rechnet vor, dass die Nutzer durch die Rabattaktion damit 155 Euro im Vergleich zum regulären Preis sparen würden. Nach Unternehmensangaben gilt die Aktion bis zum 14. Juli. Im Perfect Plus-TV-Paket enthalten sind mehr als 250 HD-Sender sowie über 70 Pay-TV-Kanäle, hinzu kommt die waiputhek. Die Nutzung ist auf bis zu vier Geräten gleichzeitig möglich.

"Mit diesem Angebot möchte waipu.tv insbesondere Kabel-TV-Nutzern, die bislang durch das Nebenkostenprivileg an ihren Kabelanschluss gebunden waren, die Möglichkeit bieten, ein Jahr lang ein MEGA-Fernseherlebnis zum besonderen Sparpreis zu genießen. waipu.tv bietet so im Vergleich zum Kabel-TV-Empfang ein Vielfaches mehr an Inhalten, Komfortleistungen und Flexibilität zu einem geringeren Preis", heißt es von Waipu.TV in einer Pressemitteilung.

Passend zur Rabattaktion ist nun auch eine Kampagne gestartet, die eben diese Sonderaktion bewerben soll. Die Kampagne wird über alle Kanäle via TV, Online, Social Media und über Affiliate-Partner vertrieben. Als Testimonial dient erneut Dieter Bohlen, der schon in der Vergangenheit für Waipu.TV geworben hat. Unter dem Motto "Dieter an alle Mieter" soll Bohlen den Nutzern den Wechsel möglichst schmackhaft machen.