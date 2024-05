Seit Anfang April läuft bei RTL+ die dritte Staffel von "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" - und die ist für den Streamingdienst ein voller Erfolg, wie die jüngst veröffentlichten Streaming-Zahlen der beliebtesten Programmmarken zeigen (DWDL.de berichtete). Nun kommt die Realityshow sogar zurück ins lineare Fernsehen, noch dazu auf einem prominenten Sendeplatz.

Wie nun bekannt wurde, wird RTL die aktuelle Staffel ab dem 20. Juni jeweils donnerstags um 21:00 Uhr ausstrahlen. Geplant sind zwei Folgen am Stück. Der Schritt kommt überraschend, schließlich war die erste Staffel vor zwei Jahren bei RTL vorzeitig abgesetzt worden, sodass die Realityshow seitdem fast ausschließlich im Streaming gezeigt wurde. Zuletzt zeigte RTL jedoch noch einmal einige Folgen am späten Abend, allerdings auch hier mit zumeist überschaubaren Quoten.

Dass "Prominent getrennt" nun noch einmal in die Primetime vorrückt, dürfte jedoch nicht mit allzu hohen Erwartungen verbunden sein, läuft die Seapoint-Produktion doch in Konkurrenz zur Fußball-EM. Im Vorfeld setzt RTL zudem mit dem von Elton und Jan Köppen moderierten "EM-Studio" selbst auf eine Fußball-Show. "Das EM-Studio", produziert von Stefan Raab, läuft mit Beginn der Europameisterschaft bekanntlich täglich um 20:15 Uhr bei RTL, sodass die anschließenden Programme jeweils um 21:00 Uhr beginnen. Konkret gibt's am Sonntag, den 16. Juni den Spielfilm "Infinite - Lebe unendlich" zu sehen, während montags in der Primetime "Undercover Boss" wiederholt wird. Dienstags wiederum läuft "Doctor's Diary", mittwochs "Mario Barth deckt auf" und freitags "Die ultimative Chart Show".

Übrigens: Auf "RTL Direkt" wird RTL trotz der Fußball-Konkurrenz nicht verzichten. Jeweils montags bis donnerstags unterbricht der Privatsender um 22:15 Uhr seine laufenden Sendungen zugunsten des Nachrichtenmagazins, wenn auch nur mit einer Länge von zehn Minuten. Somit gibt's also auch während "Prominent getrennt" eine kurze Unterbrechung zugunsten aktueller Informationen.