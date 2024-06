"Simple" ist der Titel einer spanischen Drama-Serie, die nun auch ihren Weg nach Deutschland findet. ZDFneo wird die fünfteilige Produktion am Dienstag, den 16. Juli ab 22:45 Uhr am Stück zeigen. Einen Tag später stehen alle Folgen dann auch in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.

Die Serie basiert auf dem spanischen Bestseller "Lectura Fácil" von Cristina Morales und handelt von Ángels, Nati, Marga und Patri. Die vier jungen Frauen mit geistiger Behinderung leben in einer betreuten Wohngemeinschaft in Barcelona und genießen es, selbstbestimmt zu sein. Als ihnen die Kündigung droht, hat ihre wohlwollende Sozialarbeiterin Laia alle Hände voll zu tun, um die Probleme der Frauen zu lösen. Das ist nicht einfach in einer Gesellschaft, die die Regeln festgelegt hat,ohne die Interessen der jungen Frauen zu berücksichtigen. Die daraus resultierenden Konflikte sind ebenso, so beschreibt es ZDFneo, komisch wie dramatisch. In den Hauptrollen sind Natalia de Molina, Coria Castillo, Anna Castillo, Anna Marchessi und Bruna Cusi zu sehen.

Neuen Serienstoff hält unterdessen auch der ARD-Spartensender One bereit: Dort feiert am Freitag, den 12. Juli um 22:30 Uhr die Schweizer Serie "Doppelleben" ihre deutsche TV-Premiere. Es handelt sich dabei um eine Produktion aus dem Jahr 2018.

Und darum geht's in "Doppelleben": Als Marc (Bruno Todeschini), ein bekannter Architekt, auf einer Baustelle unerwartet an einem Herzinfarkt stirbt, entdecken Laurence (Marina Golovine), seine Lebensgefährtin und Mutter seiner beiden Kinder, und Nina (Anna Pieri), seine junge Frau, die davon träumt, Mutter zu werden, dass sie nicht die einzige Frau in seinem Leben waren. Als die Trauer in Wut umschlägt, beschließt Laurence, sich Nina zu stellen, einem Mädchen, von dem niemand je etwas gehört hatte, außer Marcs reisendem Bruder Robin (Thibaut Evrard), der zur Beerdigung aus Japan zurück ist.