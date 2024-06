am 06.06.2024 - 15:41 Uhr

Die Autorin und Showrunnerin Annette Hess hat am Donnerstag beim Seriencamp in Köln den erstmals vom US-Branchenmagazin "Deadline" vergebenen "German TV Disruptor Award" entgegengenommen. Hess, deren jüngstes Serien-Projekt "Deutsches Haus" bei Disney+ weltweit beachtet wurde, gab beim halbstündigen Gespräch auf der Seriencamp-Bühne zugleich einen Einblick in ihre Arbeit.

"Ich kann nicht über historische Zeiten schreiben, zu denen ich keine Verbindung habe. Das wäre voller Klischees", erklärte Hess, die in der Vergangenheit mit Serien wie "Wir Kinder vom Bahnhoff Zoo" und "Weissensee" für Furore sorgte und aktuell für das ZDF an einer Fortsetzung der erfolgreichen "Ku'damm"-Reihe arbeitet. Deren Charaktere seien von der eigenen Familie und Freunden der Eltern inspiriert worden. "Ich kann noch heute den Geruch des Esszimmers meiner Großeltern riechen", sagte Hess, für die auch die Musik eine große Rolle spielt. Wichtig sei jedoch, dass nicht zur "Jukebox" verkomme. Auch bei den Dialogen achte sie auf Melodie und Rhythmus - und zeigte sich deshalb wenig erfreut darüber, wenn Schauspielerinnen und Schauspieler versuchten, Wörter in ihren Texten zu verändern.

Zeit für ein neues Serienprojekt bleibt derzeit angesichts der Arbeiten an der "Ku'damm"-Fortsetzung nicht, auch wenn sie aktuell über Charaktere für eine Geschichte über einen Wunderheiler nachdenke. "Das könnte ein neues Kapitel werden", sagte Hess in Köln und nutzte die Gelegenheit zugleich für einen Appell an die Branche. Sie kritisierte, dass der Verdienst von Frauen noch immer 20 Prozent unter dem der Männer liege.

Auch abseits des neuen "German TV Disruptor Awards" stand der Donnerstag im Zeichen der Preise: So wurden im Rahmen der Conference & Festival Award Cerenomy am Nachmittag gleich zwei Preise an das neue Serien-Projekt "Preferably Yesterday" von Béla Can Leon und Malte Arnemann vergeben. Beim Competition Award setzte sich das britische Drama "Lost Boys & Fairies" durch, das die Geschichte eines homosexuellen walisischen Paares auf dem Weg zur Elternschaft erzählt.