Als Juror von "Let’s Dance" ist Joachim Llambi seit vielen Jahren im Programm von RTL gesetzt. Nun wird er schon bald auch regelmäßig im MDR Fernsehen zu sehen sein. Wie die "Bild" am Freitagnachmittag zuerst berichtet, wird der ehemalige Profitänzer und Wertungsrichter Llambi künftig an der Seite von Kim Fisher die Talkshow "Riverboat" moderieren. Sowohl der MDR als auch Llambi selbst haben das auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de bestätigt.

Seinen ersten Auftritt als Co-Moderator an der Seite von Kim Fisher hat Llambi nach MDR-Angaben am 23. August dieses Jahres. Insgesamt wird Llambi in diesem Jahr fünf Mal durch die Sendung führen und auch im kommenden Jahr wird er in der MDR-Talkshow zu sehen sein. Llambi reiht sich damit ein in die Riege der Co-Moderatoren, aktuell sind das auch noch Comedian Matze Knop, Moderator Wolfgang Lippert und der ehemalige MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer.

Sie alle wechseln sich an der Seite von Kim Fisher ab. Im Falle von Joachim Llambi ist das durchaus relevant, dürfte damit doch schließlich gewährleistet sein, dass er auch künftig seinen Aufgaben bei "Let's Dance" nachkommen kann. Hier ist die aktuelle Staffel aber ja ohnehin erst vor wenigen Tagen zu Ende gegangen.

Erst im vergangenen Jahr kam es beim erfolgreichen Talk-Format zu größeren Veränderungen. So stieg der RBB nach einem kurzen Gastspiel schon wieder aus, der MDR produziert die Sendung seither wieder in Eigenregie. Als der RBB an Bord war, produzierte man abwechselnd in Leipzig und Berlin. Damals verabschiedeten sich mit Jörg Kachelmann und Sebastian Fitzek dann auch zwei Moderatoren der Sendung. An der Seite von Kim Fisher führen seither eben Brinkbäumer, Knop und Lippert durch die Sendung - und demnächst auch Joachim Llambi.