"Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" hat in den vergangenen Wochen bei Prime Video bekanntlich einige Rekorde gebrochen. So hatte die Produktion von UFA Fiction nicht nur die höchsten globalen Zuschauerzahlen eines nicht-amerikanischen Original-Titels in einer Startwoche in der Geschichte des Streamingdienstes, sondern war noch dazu in über 120 Ländern und Territorien auf Platz 1 der Prime-Video-Charts.

Vor einem Monat kündigte Amazon dann auch direkt eine zweite Staffel an, die auf "Save You" basiert, dem zweiten Teil der Bestseller-Romanreihe von Mona Karsten. Doch deren Beauftragung dürfte allem Anschein nach schon länger festgestanden haben, denn wie jetzt bekannt wurde, haben die Dreharbeiten für die neuen Folgen schon begonnen. Erneut stehen Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten in den Hauptrollen vor der Kamera. Darüber hinaus sind auch Sonja Weißer, Ben Felipe, Fedja van Huê, Runa Greiner, Justus Riesner und Andrea Guo wieder Teil des Casts.

Und so geht es weiter: Nach der gemeinsamen Liebesnacht in Oxford und ihrem großen Lebensziel in greifbarer Nähe, scheint für Ruby (Harriet Herbig-Matten) alles perfekt zu laufen. Doch ein Schicksalsschlag in James' (Damian Hardung) Familie ändert alles und ausgerechnet James selbst holt sie von Wolke 7 zurück in eine harte Realität: Noch nie hat sie so starke Gefühle für jemanden gehabt wie für James – und noch nie wurde sie von jemandem so verletzt. Sie will ihr altes Leben zurück, in dem sie noch niemanden auf Maxton Hall kannte und sie nicht Teil der elitären Welt ihrer Mitschüler war.

Für die Regie der zweiten Staffel von "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" zeichnet erneut Martin Schreier ("Traumfabrik") verantwortlich. Produzenten sind Markus Brunnemann und Ceylan Yildirim, die außerdem als Showrunnerin und Headautorin der Serie fungiert. Producer ist erneut Valentin Debler.