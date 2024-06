Bereits im Januar und Februar dieses Jahres sind bei RTL sechs neue Ausgaben von "Martin Rütter - Die Welpen kommen" zu sehen gewesen. Nun hat der Sender bereits sechs weitere neue Folgen in Aussicht gestellt. Diese wird man dann aber unter einem leicht veränderten Titel zeigen. Das Format hört künftig auf den Namen "Die Welpen kommen - Mit Martin Rütter".

Los geht’s mit der neuen Staffel am Sonntag, den 7. Juli. Die neuen Folgen sind dann wie schon im Frühjahr immer sonntags ab 19:05 Uhr im Anschluss an "RTL aktuell" zu sehen. Es ist ein überraschend schnelles Comeback mitten im Sommer, während auch noch die Fußball-EM läuft. 2023 war lediglich eine Staffel des Welpen-Formats zu sehen. In Folge eins der kommenden Staffel geht’s unter anderem um einen Border-Collie-Welpen und einen Terrier-Welpen.

Darüber hinaus hat RTL nun auch die Ausstrahlung von neuen "Take Me Out XXL"-Folgen angekündigt - dahinter steht aber nach wie vor ein großes Fragezeichen. Zur Erinnerung: Eigentlich hatten die Kölner angekündigt, die von Chris Tall moderierte Primetime-Version der Kuppelshow noch im Juni am Samstagabend zeigen zu wollen - und das gegen die Fußball-EM. Davon nahm man wenig später dann aber doch Abstand und kündigte die Ausstrahlung von Wiederholungen an.

Nun könnte RTL doch noch einen zeitnahen Termin für die Ausgaben gefunden haben. So könnte es am Samstag, den 6. Juli um 21 Uhr losgehen, insgesamt liegen vier frische Folgen der Show vor. Ob "Take Me Out XXL" an dem Tag aber wirklich gezeigt wird, ist noch unklar. RTL könnte an dem Tag nämlich auch eine Viertelfinal-Partie der Fußball-Europameisterschaft zeigen. Neben zehn Vorrundenspiele sind beim Sender bekanntlich auch je ein Achtel- und ein Viertelfinale zu sehen. Nun wird es darauf ankommen, wie die Begegnung konkret aussehen. Alternativ zeigt man eine Viertelfinal-Partie einen Tag vorher - oder "Die ultimative Chartshow".