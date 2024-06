So sehr sich die Streaming-Strategien von ProSiebenSat.1 und RTL Deutschland auch unterscheiden, in einem Punkt sind sich die beiden großen Sendergruppen einig: Sowohl in Unterföhring als auch in Köln setzt man inzwischen ganz wesentlich auf einem Ausbau des eigenen Streamingangebots. Auf dem Screenforce Festival in Düsseldorf machte RTL dabei klar, dass man gar keinen Unterschied mehr mache zwischen linear und non-linear.

© RTL / Marina Rosa Weigl Inga Leschek

Und auch in der kommenden TV-Saison wird ein großer Fokus auf dem Ausbau von RTL+ liegen, wie das Screenforce Festival deutlich machte. Die Jubiläums-Show "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" wird im August starten, täglich laufen und dann immer einen Tag vor der TV-Ausstrahlung bei RTL+ zu sehen sein. Bereits bekannt war, dass auf der Plattform demnächst auch eine Adaption von "Golden Bachelor" zu sehen sein wird. Neu ist die Info, dass auch "Die Bachelorette" künftig exklusiv bei RTL+ verfügbar ist - das macht insofern Sinn, als dass die Zielgruppe relativ jung ist, bei der linearen Ausstrahlung tat sich die Sendung zuletzt schon recht schwer.

"Bachelorette" nur noch bei RTL+, viele Realitys

Darüber hinaus geht’s bei RTL+ mit vielen bekannten Reality-Formaten weiter, namentlich genannt sind das beispielsweise "Make Love, Fake Love", "Prominent getrennt", "Are you the one?", "Ex on the Beach", "Temptation Island" und "Temptation Island VIP". Insgesamt 19 Reality-Formate hat man über das Jahr hinweg auf der Plattform. Ebenfalls bestätigt ist nun eine zusätzliche "Verräter"-Staffel, über die DWDL.de bereist vor einiger Zeit berichtet hatte. Diese wird exklusiv bei RTL+ zu sehen sein und als Halloween-Special daherkommen. In der Fiktion hat man den Neustart "Ich bin Dagobert" und die vierte Staffel von "Sisi" in Aussicht gestellt.

© Screenshot Raab Entertainment

Stefan Raab und Sophia Thomalla bei RTL

Neu angekündigt hat RTL unterdessen die Game-Quiz-Show "Splash! – Das Promi-Pool-Quiz", die von Sophia Thomalla moderiert wird. Weiter geht’s außerdem für "Drei gegen Einen" mit Elton, Knossi und Tim Mälzer und für den "Tödlichen Dienst-Tag" hat man neben dem noch nicht gezeigten "Mord im Revier" zwei gänzlich neue Reihen angekündigt - ohne jedoch zu sagen, um welche es sich dabei handelt. Klar ist nur: Eine wird in den Bergen spielen, eine andere im hohen Norden. Weiter geht’s mit "Alarm für Cobra 11", "Dünentod", "Behringer und die Toten" sowie "Miss Merkel". Fortsetzungen erhalten zudem alle großen Show-Formate. Fortgesetzt wird auch "Raue, der Restaurantretter".

Ein bekanntes RTL-Format wandert allerdings zu Vox: Die neue Staffel von "Lego Masters" wird künftig bei der Senderschwester zu sehen sein. Das ist durchaus überraschend, holte das Format am Freitagabend bei RTL doch auch zuletzt noch gute Quoten. Bleibt abzuwarten, ob man alle Fans zum neuen Sender lotsen kann. "Lego Masters" wird dann jedenfalls ebenso bei Vox laufen wie die neue Dokusoap mit Daniela Katzenberger. Deren Rückkehr zu ihren TV-Wurzeln ist nun schon seit einem Jahr bekannt.

Lego und neues Musik-Format bei Vox

© Vox / Boris Breuer Kirsten Petersen

Im Fokus der Sendung stehen unentdeckte Talente aus ganz Deutschland, die eins eint: Ihre ganz besondere Geschichte zum beliebtesten Instrument der Deutschen: Dem Klavier. In insgesamt sechs Folgen zeigen die Pianistinnen und Pianisten ihr Können im öffentlichen Raum in vier deutschen Großstädten. Was die Talente nicht ahnen: zwei ganz besondere Experten schauen und hören ihnen an einem versteckten Ort aufmerksam zu. Es sind Mark Forster und Igor Levit. Die beiden Stars organisieren ein großes Abschlusskonzert, bei dem aus jeder Stadt ein Pianist oder eine Pianistin mit ihnen gemeinsam auf der Bühne steht. Annika Lau moderiert.

Dazu kommt noch ein neues Generationenprojekt mit Tim Mälzer und André Dietz sowie neue Folgen von "Doc Caro" und dem Kochshow-Spin-Off "Deutschland grillt den Henssler". Martin Rütter wird bei Vox obendrein gemeinsam mit Dirk Steffens zu sehen sein. In sechs Folgen eines neuen Formats geht es dann um "die schlauesten Tiere der Welt".

Toggo mit "GZSZ"-Ableger und "Spongebob"-Marathon

Bei Super RTL bzw. Toggo steht in den kommenden Monaten der "GZSZ"-Ableger "Uferpark" im Fokus. Ab Herbst soll die Kinderserie, die im "GZSZ"-Kosmos angesiedelt ist und sich erstmals gezielt an ältere Kinder richtet, zu sehen sein. Im Mittelpunkt der 26 Folgen steht eine Freundesclique und der Kampf um ihren ganz eigenen "Safe Space": einen verlassenen Skatepark unweit des aus "GZSZ" bekannten Kollekiez. Schon deutlich früher, am 14. Juli nämlich, veranstaltet Toggo einen "Spongebob Schwammkopf"-Marathon. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Serie nimmt man zwischen 07:15 und 20:15 Uhr die komplette erste Staffel von 1999 ins Programm – plus das zweiteilige Special "SpongeBobs große Geburtstagssause".