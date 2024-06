Bei RTL ist man auf der Suche nach einem neuen US-Korrespondenten fündig geworden: Gordian Fritz übernimmt ab dem 1. August wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl den Posten in der US-amerikanischen Hauptstadt. Der Posten war vakant geworden, weil Christopher Wittich ab Sommer im Wechsel mit Roberta Bieling die Nachfolge von Peter Kloeppel als Moderator von "RTL aktuell" antreten wird.

Gordian Fritz ist schon seit 2004 für RTL/ntv tätig, zunächst im Landesstudio Ost, wo er 2011 zum Redaktionsleiter ernannt wurde. 2017 zog es ihn zu RTL News nach Köln, wo er in verschiedenen Funktionen, einschließlich der Leitung des Reporterpools, tätig war. Seit 2010 ist Gordian Fritz als Krisenreporter weltweit im Einsatz und berichtet unter anderem regelmäßig über die aktuelle Kriegslage in der Ukraine.

Jutta Bielig-Wonka, Chefredakteurin News & Politik bei RTL News: "Gordian Fritz ist ein leidenschaftlicher und hartnäckiger Reporter, der komplexe Themen packend und verständlich zu vermitteln weiß. Im spannenden Jahr der US-Präsidentschaftswahlen ist er genau der Richtige für einen der wichtigsten Korrespondentenjobs, die wir zu bieten haben. Wir freuen uns auf seine Einschätzungen, Analysen und Reportagen aus der US-Hauptstadt."

Gordian Fritz selbst sagt: "Ich kann mir aktuell keinen spannenderen Korrespondentenjob vorstellen. Wer auch immer der nächste Präsident wird, was auch immer in den nächsten Monaten und Jahren in den USA politisch entschieden wird, es wird großen Einfluss auch auf das Leben unserer Zuschauer, Zuhörer und User zu Hause in Deutschland haben. Ich freue mich riesig darauf, diese Zusammenhänge verständlich zu erklären und unvoreingenommen spannende Geschichten zu erzählen. Dafür bin ich Journalist geworden und ich bedanke mich bei RTL für das große Vertrauen in meine Arbeit."