Trauer um Günter Zapf: Der Kommentator ist im Alter von nur 66 Jahren verstorben, wie DAZN am Montag öffentlich machte. Der Sportstreamer teilte via X, früher Twitter, mit: "Es tut weh, das zu schreiben. Unser langjähriger Kommentator Günter Zapf ist im Alter von 66 Jahren leider verstorben. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Danke für alles, lieber Günter. Ruhe in Frieden." Für DAZN war Zapf in den vergangenen Jahren als Football-Kommentator im Einsatz und unter anderem in der Konferenz, also der "ENDZN" zu hören.



DAZN-Kommentator Martin Pfanner schrieb am Montag ebenfalls auf X: "Die Nachricht vom Ableben Günter Zaps macht mich gerade sehr traurig. Ein toller Mensch, der leider viel zu früh gegangen ist. Ich hatte acht Jahre lang das große Vergnügen mit ihm gemeinsam für DAZN zu werken und werde ihn stets in bester Erinnerung behalten." Was Pfanner immer imponiert habe an Zapf sei sein Umgangen mit KollegInnen gewesen. Er bezeichnete Zapf als "unpräteniös, hilfsbereit, lustig und immer kollegial." Einer habe mal formuliert, dass Zapf ob all dem was er geleistet habe, das riesigen Arschloch hätte sein können, "er ist aber der netteste Mensch, den es gibt."



Zapf, ein gebürtiger Münchner, spielte einst selbst Football - bei den Munich Cowboys, für die er später auch als Präsident im Einsatz war. Zapf arbeitete in den vergangenen Jahrzehnten für etliche Fernsehanstalten, dazu gehörten RTLzwei, Tele5, Sport1, tm3 und Premiere. In erster Linie war er einst als Kommentator von Wrestling-Sendungen bekannt - gemeinsam mit Carsten Schaefer führte er durch diese. Für Premiere, Sport1 US und zuletzt auch für DAZN begleitete er zudem Football-Spiele. Auch bei Baseball-Spielen war er zeitweise als Reporter im Einsatz.