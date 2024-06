am 28.06.2024 - 13:53 Uhr

Der Grimme Online Award wird trotz zahlreicher Unsicherheiten in den vergangenen Wochen und Monaten auch in diesem Jahr vergeben, das hat das zuständige Grimme-Institut nun angekündigt - und spricht von einem "Happy End". Tatsächlich war seit Monaten unklar, ob die Preisverleihung durchgeführt werden kann. Ende 2023 erklärten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts, der Grimme Online Award könne 2024 "nicht wie gewohnt stattfinden".

Dass es nun doch zu einer Preisverleihung kommt, ist in erster Linie auf das Land NRW zurückzuführen, das für wesentliche Teile der Finanzierung aufkommt. Das Institut erklärt dazu, dass der Grimme Online Award auch in diesem Jahr von "verschiedenen Partnern" unterstützt werde, für die finanzielle Basis sorge aber NRW, das gleichzeitig auch einen Sonderpreis in der Kategorie KI vergibt.

Nominierungen im Juli möglich

Nominierungen für den Grimme Online Award 2024 sind ab dem kommenden Montag, den 1. Juli, und dann den gesamten Juli über hinweg möglich. Mit Eingang der ersten Angebote wird auch die Nominierungskommission ihre Sichtung beginnen. Anfang September erfolgt die Bekanntgabe der Nominierungen. Aus den Nominierten bestimmt die Jury dann bis zu acht Preisträger, die Mitte Oktober ausgezeichnet werden – diesmal im Grimme-Institut in Marl. Genauere Angaben zu den Terminen will das Grimme-Institut zeitnah machen.