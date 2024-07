ProSiebenSat.1 setzt auf Einheitlichkeit: Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, firmiert Red Arrow Studios International, der weltweite TV-Vertriebsarm der Seven.One Studios, ab sofort unter dem Namen Seven.One Studios International. Weitere Veränderungen gehen mit der Umbenennung allerdings augenscheinlich nicht einher.

Zum Katalog von Seven.One Studios International gehören Formate wie "Married at First Sight", das hierzulande seit Jahren erfolgreich unter dem Titel "Hochzeit auf den ersten Blick" in Sat.1 zu sehen ist, aber auch "Stranded on Honeymoon Island", "Old People's Home for 4 Year Olds" und "Vienna Blood".

Der Name Red Arrow war noch ein Überbleibsel früherer Tage - und erinnerte an bemerkenswerte Ambitionen, die ProSiebenSat.1 ab dem Jahr 2010 mit dem Aufbau von Red Arrow Studios und der damit einhergehenden Expansion ins internationale Produktionsgeschäft vorangetrieben hatte. Nachdem sich die Prioritäten im Laufe der Jahre verschoben, hatte ProSiebenSat.1 das US-Geschäft von Red Arrow Studios vor zwei Jahren für rund 200 Millionen US-Dollar verkauft.

Dass der Vertriebsarm des Konzerns nun auf Seven.One Studios International hört, erscheint nur folgerichtig, immerhin bündelt ProSiebenSat.1 sein Produktionsgeschäft schon seit Ende 2022 unter dem Namen Seven.One Studios. Teil des Netzwerks sind nicht zuletzt die deutschen Firmen Redseven Entertainment, Pyjama Pictures, Cheerio Entertainment und Just Friends Productions, die zunächst unter dem Namen Flat White Productions gegründet worden war.