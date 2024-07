Gro Harlem Brundtland gehört zu den bekanntesten und einflussreichsten Politikerinnen in Norwegen. Neben Angela Merkel zählte sie außerdem zu den bedeutendsten Staatslenkerinnen in Europa. Rund um die Karriere der heute 85-Jährigen ist zuletzt die Serie "Powerplay - Smart Girls Go For President" entstanden, mit der wir uns an dieser Stelle schon einmal ausführlich beschäftigt haben.

Nun hat der NDR angekündigt, die neuen Folgen der zweiten Staffel schon bald zu zeigen. Wirklich prominent ist der Sendeplatz aber nicht: Die sechs frischen Episoden sind ab dem 21. August wöchentlich am späten Abend im Doppelpack zu sehen. Los geht’s um Mitternacht, in den zwei Wochen danach fällt der Startschuss für die erste Folge des Abends nur etwas früher. Alle Folgen sind darüber hinaus bereits ab dem 16. August in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.

Zum Start der neuen Serie wird Gro Harlem Brundtland (Kathrine Thorborg Johansen) ins Zentrum der Macht befördert, nachdem sie in Staffel eins immer weiter aufgestiegen war. Die Politikerin wird nicht nur zur ersten Ministerpräsidentin Norwegens, sie ist gleichzeitig auch die jüngste Person, die jemals das Land angeführt hat. Nachdem sie auch noch die Macht in der Partei übernimmt, ist ihr wichtigster Gegner der Anführer der Konservativen Partei: Kåre Willoch. Der versucht, sie in zwei legendären TV-Duellen mit chauvinistischen Überlegensheitstaktiken bloßzustellen.

"Powerplay - Smart Girls Go For President" ist eine Koproduktion von NDR/WDR/SWR mit NRK und im Rahmen der sogenannten FabFiction-Initiative der ARD entstanden. Damit will man Koproduktionen ermöglichen, die vor allem in der ARD-Mediathek ein junges Publikum erreichen. "Powerplay" ist daher sowohl inhaltlich als auch in der Entstehung ein Parade-Beispiel für eine öffentlich-rechtliche Serie.