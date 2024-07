RTL+ hat für Ende Juli den Start einer weiteren Staffel von "Are You the One – Realitystars in Love" angekündigt. Es handelt sich dabei um die vierte Staffel des Formats, das fast ähnlich funktioniert wie "Are You the One". Im Ableger mischen Kandidatinnen und Kandidaten mit, die bisher schon in einem oder mehreren Reality-Formaten dabei waren. So ist das in diesem Jahr etwa Emmy Russ, die einst schon in "Beauty & the Nerd", "Promi Big Brother" oder "Kampf der Realitystars" mitmischte. Mit dabei sein wird auch die ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin Jennifer, sowie Tara, der in der österreichischen "Forsthaus Rampensau"-Staffel und 2022 im Dschungelcamp zu sehen war. Insgesamt sind es zehn Frauen, die dabei sind – unter ihnen auch Personen, die einst in "Love Fool", "Ex on the Beach" oder "Germany's Next Topmodel" mitmischten.

An Dating-Realitys mangelt es dem Streamer wahrlich nicht. Aktuell wird wöchentlich eine neue Folge von "Ex on the Beach" veröffentlicht. Abseits von Dating-Formaten läuft zudem gerade die erste Staffel von "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel".



