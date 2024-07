Am 24. Juli beginnen die Olympischen Spiele Paris, die Eröffnungsfeier findet zwei Tage später statt. In weiteren Teilen Europas werden die verschiedenen Wettbewerbe auf Sendern bzw. Plattformen von Warner Bros. Discovery zu sehen sein, in Deutschland bei Eurosport und Discovery+. Anlässlich der bevorstehenden Spiele hat Warner Bros. Discovery nun eine große Marketingkampagne angekündigt, die unter dem Motto "Break Free" steht.

Der Film des Regisseurs Henry Hobson lade die Zuschauerinnen und Zuschauer dazu ein, auf den Streaming-Plattformen von Warner Bros. Discovery in die Welt der Olympischen Spiele einzutauchen, heißt es vom Konzern. Man lade alle Sportfans außerdem dazu ein, sich von "den Konventionen zu lösen und die Lebensfreude der Stadt und der Olympischen Spiele zu feiern".

Teil der Kampagne ist auch ein 60-Sekunden-Clip, durch den man unter anderem zeigen will, wie vielseitig die Olympischen Sommerspiele sind und wie umfangreich die Berichterstattung sein wird. Entwickelt wurde die Kampagne von der Agentur AKQA London, geplant sind neben dem Spot auch Werbeaktivitäten in DOOH, Radio, Social Media, Display und Print. Am heutigen Montag ist die Kampagne erstmals in 50 Ländern Europas in 20 verschiedenen Sprachen zu sehen.

David Bernard-Bret, VP Marketing bei WBD Sports Europe, sagt: "Unser Ziel war es, einen aufregenden, dynamischen und fröhlichen Spot zu kreieren, der voller Leben steckt und gleichzeitig unser Mantra des ‘Breaking Free’ unterstreicht. Das erreichen wir während der Olympischen Spiele durch das intensivste und benutzerfreundlichste Seherlebnis, das man sich vorstellen kann - jeder Moment von Paris 20204 ist auf Max, HBO Max oder discovery+ in ganz Europa abrufbar."

Und Regisseur Henry Hobson ergänzt: "Die Olympischen Spiele bieten uns ein Umfeld und die Möglichkeit, diese Sportarten zu sehen, die man im restlichen Jahr einfach nicht zu sehen bekommt. Es ist ein Erlebnis, nicht nur für unsere Helden, sondern auch für jeden einzelnen Zuschauer. Der Film besteht aus vier oder fünf verschiedenen Strängen - es gibt den goldenen Moment, es gibt den emotionalen Moment, wir haben Paris als Kernstück und dann natürlich den sportlichen Moment. Wir versuchen, dieses Gefühl der Atemlosigkeit mit der Action zu vermitteln."