Aktuell befindet sich die "heute-show" mit Moderator Oliver Welke bekanntlich in der Sommerpause. Doch um den Fans der Nachrichtensatire die Wartezeit zu verkürzen, hat das ZDF die Zahl der Specials rund um die "heute-show" inzwischen spürbar ausgebaut. So gibt es etwa in dieser Woche am Freitag um 22:30 Uhr den neuen Ableger "heute-show History" zu sehen, in der Valerie Niehaus historische Ereignisse "satirisch-ironisch überzeichnet", wie es heißt.

Bevor die offizielle Sommerpause endet, sind zudem zwei weitere Ausgaben der "heute-show Spezial" mit Lutz van der Horst und Fabian Köster geplant. Die erste davon läuft am Freitag, den 23. August um 22:30 Uhr und trägt den Untertitel "Alkohol - Bier sind das Volk!". Die beiden Reporter besuchen dafür die Partymeilen auf Mallorca und treffen auf Politiker, Präventionsexperten und Partytouristen. Die humorige Sendung hat jedoch einen ernsten Hintergrund, denn der aktuelle Suchtbericht zeigt, dass Millionen Deutsche gefährliche Mengen Alkohol trinken. Gezeigt werden soll unter anderem, was aus der Ankündigung der Ampelregierung geworden ist, "Regelungen für Marketing und Sponsoring bei Alkohol" zu verschärfen.

Auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte das ZDF zudem, dass schon eine Woche später - also am 30. August - ein weiteres "heute-show Spezial" ausgestrahlt werden soll. Dieses wird sich unter dem Titel "Zwei Besserwessis im Osten" mit den bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg beschäftigen, ehe sich die "heute-show" ab dem 6. September mit den regulären Folgen zurückmelden wird. Die erste Ausgabe ist um 22:40 Uhr im ZDF sowie schon ab 20:00 Uhr in der ZDF-Mediathek zu sehen.