Umzug für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mainstream Media AG: Das Unternehmen, zu dem Sender wie Romance TV, Heimatkanal und Goldstar TV sowie diverse FAST-Channel gehören, verabschiedet sich rund um den Jahreswechsel vom bisherigen Standort in Unterföhring. Das Unternehmen siedelt sich ab Mitte Dezember auf dem Bavaria-Gelände in Grünwald an.

© Mainstream Media AG Tim Werner

Das alles ist jetzt offenkundig nicht mehr wichtig - bzw. kann auf dem Bavaria-Gelände besser erreicht werden. Romance TV und Heimatkanal sind auch in den kommenden Jahren via Sky zu empfangen (DWDL.de berichtete). Die Verbreitung des Heimatkanals im Vodafone-Kabel hatte Sky zuletzt jedoch eingestellt. In Grünwald hat man jedenfalls viele bekannte Medien-Nachbarn. Tele 5 ist zwar schon vor einiger Zeit weggezogen, nach wie vor sitzen hier in unmittelbarer Nähe neben den Bavaria-Gesellschaften aber auch unter anderem RTLzwei und 1-2-3 TV.

"Wir freuen uns sehr, dass wir ab Dezember auf dem Bavaria Gelände in Grünwald ein neues Domizil beziehen. Uns erwartet dort in der unmittelbaren Nachbarschaft eine sehr lebendige Atmosphäre von vielen Kreativen, von der wir uns gerne anstecken lassen", sagt Mainstream-Media-CEO Tim Werner gegenüber "Clap".

Unabhängig von der künftigen Ansiedelung von Mainstream Media hatte Bavaria-Film-CEO Christian Franckenstein kürzlich Pläne für eine deutliche Ausweitung der Studioflächen in Grünwald, Gemeinde Geiselgasteig, öffentlich gemacht. Die Rede war von einem Ausbau von derzeit 11 auf 14 Studios, die Bruttogrundfläche soll sich von 135.000 Quadratmetern auf 200.000 bis 240.000 erhöhen. Fix sind die vor einigen Tagen in der "SZ" vorgestellten Pläne aber nicht. Die Aufsichtsgremien haben dem Vorhaben noch gar nicht zugestimmt, die Kosten würden laut Franckenstein bei rund einer halben Milliarde Euro liegen. Mit einer schnellen Entscheidung ist nicht zu rechnen: Bei der Bavaria geht man davon aus, dass die Aufsichtsgremien wenn überhaupt erst Mitte oder Ende 2025 grünes Licht geben (DWDL.de berichtete).