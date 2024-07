ZDFneo hat einen Ausstrahlungstermin für die zweite Staffel der britischen Comedyserie "The Outlaws". Alle sechs Folgen sind am Sonntag, den 25. August ab 20:15 Uhr zu sehen, ab dem darauffolgenden Tag steht die komplette Staffel dann auch in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.

In "The Outlaws" geht es um mehrere Kleinkriminelle. Dabei handelt es sich um die Oxford-Stipendiatin und Ladendiebin Rani, den ambitionierten Unternehmer John, Myrna, die linksradikale Aktivistin, den älteren Kleinganove Frank, Lady Gabriella, eine bekannte Influencerin, den vertrottelten Rechtsanwalt Greg und Christian, einen jungen Gangster, der seine Schwester schützen will. Nachdem die Outlaws gerade erst die örtliche Drogen-Gang losgeworden sind und jetzt in aller Ruhe ihre Sozialstunden ableisten könnten, tritt in der neuen Staffel ein Unterweltboss auf den Plan, der noch alte Rechnungen offen hat.

Schöpfer und Produzent von "The Outlaws" ist Stephen Merchant, bekannt für die Erfolgsserie "The Office", die er gemeinsam mit Ricky Gervais entwickelte. Auch bei der US-Version von "The Office" war er lange als Produzent mit an Bord. Merchant selbst verkörpert in "The Outlaws" den unbeholfenen Rechtsanwalt Greg Dillard. In Großbritannien ist inzwischen bereits eine dritte Staffel der Serie erschienen.

Deutsch-finnische Serie in der ARD-Mediathek

© NDR/Daniel Angarita

Hinter "Seconds" steht die Produktionsfirma Fire Monkey Production, die an der Umsetzung zusammen mit den Sendern YLE (Finnland), dem NDR, DR (Dänemark), NRK (Norwegen), SVT (Schweden), RUV (Island) und Reinvent Studios gearbeitet hat. Linear gibt's die Serie übrigens ebenfalls zu sehen - allerdings etwas versteckt im NDR Fernsehen. Dort laufen drei Folgen am Samstag, den 21. September ab 23:15 Uhr sowie drei weitere eine Woche später ab 23:30 Uhr.