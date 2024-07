Bereits vor einigen Wochen hatte RTL News einen Umbau seines Sport-Bereichs angekündigt. So bündelte man alle wesentlichen Aktivitäten unter einem Dach, das seither von Frank Robens als Sportchef geleitet wird (DWDL.de berichtete). Nun gibt es eine weitere Personalie: Ivo Hrstic wird Ressortleiter Sport bei RTL News, seinen neuen Posten tritt er zum Jahreswechsel 2024/25 an.

Hrstic folgt in der Position auf Andreas von Thien, der sich künftig auf die Moderation des Sports bei "RTL Aktuell" konzentrieren soll. Dort gehört er zum festen Team. Als Ressortleiter Sport wird Ivo Hrstic verantwortlich sein für die inhaltliche Steuerung und Weiterentwicklung des Sport-Ressorts. Neben Hrstic als Ressortleiter Sport ist im neu aufgestellten Sportbereich Jens Schmitz als Leiter Sportproduktion verantwortlich für die Live-Sport-Übertragungen bei RTL.

Der 54-jährige Hrstic kommt von der DFL-Tochter DFL Digital Sports, wo er aktuell noch als Head of Broadcast Content arbeitet. Zwischen 2000 und 2018 arbeitete er in verschiedenen Positionen bei Sport1, zuletzt unter anderem als Director Digital. "Wir freuen uns sehr, mit Ivo Hrstic einen versierten Sportjournalisten und nachgewiesenen Digitalexperten als künftigen Ressortleiter Sport für RTL News gewonnen zu haben. Mit seiner umfangreichen Expertise in der digitalen Transformation von Sportmedien wird er RTL helfen, unser Profil als führender Sportsender crossmedial künftig noch weiter zu schärfen", sagt RTL-Sportchef Frank Robens.

Und Ivo Hrstic selbst sagt: "Ich freue mich auf eine spannende Aufgabe mit ambitionierten Zielen. Wir wollen auf Basis hochwertiger Sportrechte den RTL Sport als reichweitenstarke, innovative und meinungsbildende Sportmarke in Deutschland weiter ausbauen. Mit meiner Erfahrung will ich dabei helfen, den Sport auf den relevanten Plattformen zu inszenieren und emotional aufzuladen. Intern wollen wir die gezielte Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Redaktionsmanagement und in der Content-Produktion stärker in den Fokus rücken. Immer mit dem Blick für maximale Sensibilität bei der Wahrung unserer journalistischen Sorgfaltspflicht."