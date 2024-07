© SWR/ORF

Dort brachen die Quoten erwartungsgemäß deutlich ein, sodass man sich in der ARD dazu entschied, keine weiteren Folgen der österreichischen Serie mehr zu zeigen. "Die Zuschauer haben für diese Serie nicht so ein Faible entwickelt", hieß es damals in einer offiziellen Stellungnahme der ARD. Doch nun, fünf Jahre später, findet die vierte Staffel doch noch ihren Weg ins deutsche Fernsehen, wenn auch nur versteckt am Programmrand.

Der Spartensender One wird die gesamte zehnteilige Staffel am 29. August ab 21:45 Uhr ausstrahlen. Das verspricht keine guten Quoten, danach sind die Folgen aber immerhin in der ARD Mediathek zu finden. Wer linear schauen will, muss jedenfalls bis tief in die Nacht dran bleiben. Ob One die Staffeln fünf und sechs im weiteren Verlauf des Jahres auch noch zeigen wird, ist unklar.

Fans der Serie sind aber nicht zwangsläufig auf One bzw. die ARD angewiesen. Schon heute gibt es alle sechs Staffeln der "Vorstadtweiber" bei Netflix zu sehen. Hinter der Serie steht die österreichische MR Film, die mehrheitlich zu Beta Film gehört. Die Drehbücher stammen von Uli Brée.