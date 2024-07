#OhneIsNix ist das Motto einer neuen Marketingkampagne des Frauensenders TLC, die das Thema Vielfalt in den Mittelpunkt rückt. So hat man mehrere Artworks veröffentlicht, die komplett in weiß gehalten und mit einer Botschaft versehen sind. Darauf zu lesen sind unter anderem Sprüche wie "Klar geht ohne, wär’ halt nur kacke" oder "Wie sonntags bei Oma ohne Kuchen". Durch die schlichte Farbgebung will man die Kernbotschaft verstärken: Ohne Diversität ist die Welt nicht mehr als ein weißes Blatt.

Mit der Kampagne will man auf allen Kanälen vertreten sein, der Fokus liegt aber auf Social Media & Influencer Content, Werbung auf den eigenen Sendern, Print sowie Radio & Podcast-Ads. Neben den statischen Werbemitteln gibt es auch einen eigens produzierten Kampagnenspot, in dem Persönlichkeiten wie diehuepsche, Angie Berbuer, Richmond Rockson und die aus "GNTM" bekannte Lieselotte als Protagonist:innen mitwirken. Darin setzt man durchaus auch auf knallige Farben im Hintergrund.

Eine besondere Rolle spielt die Kampagne in Köln. Die Plakate hier haben spezifische Statements wie zum Beispiel "Wie Kölsch ohne Krone" oder auch "Wie Köln ohne Dom". Sie sollen auf Infoscreens und Mall Walls im gesamten Stadtgebiet zu sehen sein. Darüber hinaus wird TLC am Sonntag, den 21. Juli, mit einem eigenen, ganz in weiß gehaltenen Float am ColognePride teilnehmen.

"In einer Welt voller visueller Eindrücke mit bunten Farben und knalligen Effekten, vergessen wir oft: es ist die Vielschichtigkeit innerhalb unserer Gesellschaft, welche die Leere zum Leben erweckt", sagt Anna Batorowski, Director Marketing bei Warner Bros. Discovery Deutschland. "Mit unserer neuen Kampagne, die konträr zu unserem Programm und Markenauftritt gänzlich ohne farblichen Anstrich auskommt, skizzieren wir ein tristes Paralleluniversum – und belegen damit, dass es sich lohnt für Diversität und Vielfalt einzustehen. Mit unseren plakativen Statements treffen wir somit voll ins Weiße."

Realisiert wird die Kampagne von der Diversity Agentur PTO Media GmbH unter der Leitung von Luke Holmer, COO und Mirko Plengemeyer, Creative Director. Auf Seiten von Warner Bros. Discovery zeichnen, neben Anna Batorowski auch Yeter Yokaribas, Senior Social Media Specialist und Lukas Moormann-Flemmer, Marketing Executive, für die Umsetzung verantwortlich.