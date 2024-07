Dass Sport1 das Sport-Reality-Format "Exatlon" ab dem Herbst auch mit einer eigenproduzierten Version in Deutschland zeigen will, war schon bekannt. Details zur Umsetzung haben bislang aber gefehlt. Nun hat der Sender jedoch einen kleinen Einblick in seine Planung gegeben. So hat der Sender angekündigt, dass die Show von Jochen Stutzky moderiert werden soll. Er wird die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei ihren Challenges in der Dominikanischen Republik als Host begleiten.

Für den Sender ist das eine naheliegende Wahl, Stutzky ist seit 2006 für Sport1 im Einsatz und moderiert aktuell die "Sport1 News" und hat auch schon mehrfach den "Doppelpass" präsentiert. Stutzky ist also eine Person, die die Zuschauerinnen und Zuschauer des Senders kennen. Die müssen sich bei "Exatlon" ohnehin auf viel Neues einstellen, da macht es vielleicht Sinn, auf einen bewährten Moderator zu setzen.

Die teilnehmenden Personen müssen sich bei "Exatlon" "physischen und strategischen Herausforderungen stellen", heißt es vom Sender. Außerdem sind Kameras Tag und Nacht im Camp und während der Wettbewerbe mit dabei. Geplant ist ein Mix aus sportlichen Herausforderungen und Reality-Elementen. Derzeit läuft noch die Castingphase für die Kandidatinnen und Kandidaten, auch Promis sollen an der Show teilnehmen. Und auch das Start-Datum hat Sport1 bislang nicht verraten. Nur so viel es klar: Es soll im September losgehen.

Bei Sport1 dreht man aber schon einmal das ganz große Rad und spricht von "einer der größten TV-Premieren in diesem Jahr". Mit ziemlicher Sicherheit dürfte es auch eines der risikoreichsten TV-Unterfangen in diesem Jahr werden: Sport1 wird sich die Produktion einiges kosten lassen - und der Erfolg ist alles andere als garantiert. Eine solche Programmfarbe gab es beim Sender bislang schließlich noch nicht.

Hintergrund der Show-Offensive ist der türkische Medienkonzern Acunmedya, der vor einiger Zeit beim Sportsender eingestiegen war und inzwischen 50 Prozent an der Sport1 GmbH hält. Im Zuge des Einstiegs hatte man auch eine Content-Kooperation vereinbart. Diese sieht vor, dass erfolgreiche Sendungen von Acunmedya von Sport1 adaptiert werden. Den Anfang macht bald also "Exatlon", das bereits in den USA, Mexiko, Rumänien, Ungarn und Slowenien zu sehen war. Weitere Formate aus dem Acunmedya-Katalog sollen folgen.