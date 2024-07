Nach vielen Jahren setzt das ZDF bei der Produktion der Kinder-Musikshow "Dein Song" auf ein neues Moderations-Duo. Mit der neuen Staffel, deren Dreharbeiten an diesem Mittwoch im Wiesbadener Schloss Biebrich begonnen haben, übernehmen Jeannie Wagner und Luca Hänni die Moderation. Die beiden ersetzen Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich. Letzterer hatte "Dein Song" seit 2009 moderiert, Klum war seit 2011 mit dabei.

Mit den Personalien vollzieht der Kika zugleich einen Generationenwechsel vor der Kamera. Während Popstar und "Let's Dance"-Gewinner Luca Hänni auch in den vergangenen beiden Staffeln schon dabei war - damals noch als Jury-Mitglied -, soll Jeannie Wagner vor allem in den sozialen Netzwerken für das musikalische Format trommeln. Die 25-Jährige ist ein TikTok-Star und erreicht unter ihrem Namen jeanniejuice alleine dort mehr als 400.000 Followerinnen und Follower.

Kein Wunder also, dass Wagner bei "Dein Song" nicht nur als Co-Moderatorin fungiert, sondern auch als Host auf den Instagram- und TikTok-Channels der Show am Start ist. "Ich möchte für die Kids gerne jemand sein, der sie ermutigt, immer sie selbst zu sein und zu sich selbst zu stehen", sagt sie. "Egal, welche Fehler man glaubt, zu haben. Denn gerade Fehler können einen vielleicht besonders machen und am Ende sogar in Stärke umgewandelt werden."

Veränderungen gibt es auch in der Jury von "Dein Song": Neben den erfahrenen Jurymitgliedern mit Singer-Songwriter Kelvin Jones und Frida-Gold-Frontfrau Alina Süggeler, kehrt MIA-Sängerin Mieze Katz nach mehrjähriger "Dein Song"-Pause zurück ans Jurypult. "Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen", sagt die Sängerin. "Und gleichzeitig ist da ein Prickeln im Bauch, weil ich weiß, dass sich die Sendung ständig weiterentwickelt. Daher erwarte ich die ein oder andere Überraschung."

Die neuen Folgen der Doku-Reihe werden ab Frühjahr im Kika zu sehen sein, ein genauer Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. Hinter dem Format stehen die Produktionsfirmen der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV.