Seit einigen Jahren begleitet der SWR nun schon die Mainzer Polizei mit der Kamera. Mit dem "authentischen und unverfälschten Einblick in die anspruchsvolle und herausfordernde Arbeit der Polizistinnen und Polizisten", so die Beschreibung des Formats, hat sich der Sender sowohl im Linearen als auch in der Mediathek eine große Fangemeinde aufgebaut, die inzwischen auch in anderen ARD-Anstalten Begehrlichkeiten wecken.

Beim NDR will man daher demnächst auf eine eigene "Nachtstreife" setzen: Wie der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag bestätigte, kooperiert der NDR mit dem SWR und kommt mit einer eigenen Staffel nach Hamburg. Die vier Folgen, die Einblicke in die Polizeiarbeit der Hansestadt liefern sollen, entsteht aktuell. Insgesamt zehn Beamtinnen und Beamten werden darin bei ihren nächtlichen Einsätzen im Dienst auf der Davidwache in St. Pauli, bei der Wasserschutzpolizei am Hamburger Hafen, im Kriminaldauerdienst sowie bei den Schutzpolizeien der Kommissariate in Hamm und Bergedorf begleitet.

Die Dreharbeiten für eine neue Staffel rund um die "Nachtstreife" der Mainzer Polizei sind bereits Ende April gestartet. Während der SWR die Ausstrahlung für das Frühjahr 2025 plant, will der NDR seine Hamburger "Nachtstreife" voraussichtlich noch Ende des Jahres an den Start bringen. Produziert wird das Format von der Company LS Media.

Der SWR wiederum hatte zu Jahresbeginn angekündigt, dass der Sender einen Ableger der WDR-Dokureihe "Feuer & Flamme" in Heidelberg produzieren wird. "Feuer & Flamme" und "Nachtstreife" sind ähnlich angelegt, begleiten sie ihre Protagonistinnen und Protagonisten doch ungefiltert und ohne Off-Text. Für die "Nachtstreife" gibt's demnächst sogar einen Sendeplatz im Hauptprogramm: Das Erste wiederholt die SWR-Reihe ab dem 19. August montags bis freitags um 16:10 Uhr (DWDL.de berichtete).