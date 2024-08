Ursprünglichen Plänen zufolge hätte US-Megastar Taylor Swift am Samstagabend in Wien das letzte von drei Konzerten gespielt. Alle drei Konzerte mussten aber abgesagt werden, weil es konkrete Hinweise auf einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag gegeben hatte. Ersatztermine wird es derzeit nicht geben. Einige "Swifties", so nennen sich die Taylor-Swift-Fans, trafen sich trotzdem, um unter anderem gemeinsam die Lieder, die sie so lieben, zu singen. Am Samstagabend wird es nun eine weitere Möglichkeit geben, Einblicke in die derzeit laufende "Eras Tour" zu bekommen.

Der ORF wird sein Programm kurzfristig umstellen und den Konzertfilm zeigen. Es ist die Rede davon, der ORF habe grünes Licht bekommen, den Film exklusiv und weltweit als einziger Sender im Free-TV auszustrahlen. Beheimatet ist er eigentlich beim Streamingdienst Disney+. Mit der Musikerin und den Medienunternehmen fand aber eine Einigung über die Ausstrahlung statt.

Sogar Disney+ weist auf seinen Social-Media-Accounts auf die Ausstrahlung im ORF hin; nicht ohne Hinweis, dass man den Film auch beim Streamer finden kann, sollte man am Samstagabend nicht zu Hause sein. Und mehr noch: Auch bei Disney+ hat man sich eine Aktion für die Swifties überlegt und bietet bis Montagabend ein kostenloses Probeabo für sieben Tage an. Eine solche kostenlose Testphase von Disney+ gibt es schon sehr lange nicht mehr.

Bei ORF1 ergeben sich durch die Aktion übrigens einige Programmumstellungen, denn eigentlich war geplant, dass der Sender bis in die Nacht hinein die Olympischen Sommerspiele aus Paris überträgt. Die Übertragung aus Paris ist nun bis 21:45 Uhr geplant. Somit wird man das Synchronschwimmen in jedem Fall noch übertragen, hier rechnen sich unter anderem die Österreicher noch Medaillenchancen aus.

Auch das erklärt die etwas spätere Startzeit von "Taylor Swift | The Eras Tour (Taylors Version)". Mit einer Laufzeit von rund dreieinhalb Stunden wird der Konzertfilm somit bis in die Nacht im ORF zu sehen sein. Olympia übrigens wechselt mit Start des Swift-Konzertfilms zu ORF Sport+, bestätigte der ORF am Samstag gegenüber DWDL.de.