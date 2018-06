Der August wird bei NatGeo Wild zum "Hai Life"

© Nat Geo Wild

Wer sich gerne Bilder und Videos der wohl bekanntesten Raubtiere unserer Weltmeere anschauen möchte, kann dies im August auf NatGeo Wild besonders intensiv tun. Mit "Hai Life" wird ihnen ein ganzer Themenmonat gewidmet.



Im August wird sich bei NatGeo Wild vier Wochen lang alles um die ältesten heute noch lebenden Wirbeltiere aller Meere drehen. In "Hai Life" möchte sich der Pay-TV-Sender den ganzen Facetten widmen, die Haie mit sich bringen. Los geht es am Mittwoch, den 1. August um 16:55 Uhr mit einem Double-Feature bestehend aus einer Episode "Shark Men - Die Haiforscher", in der die Welt der Meeresforscher und ihre Erkenntnisse über Haie beleuchtet werden und einer weiteren Hai-Dokumentation. Wahlweise können diese im englischen Original geschaut werden oder mit der deutschen Sprachfassung.

Der nächste Film folgt am Montag, den 6. August um 19:25 Uhr, wenn die vierte Staffel von "Haie auf Angriff" ihre Premiere feiert. Dort wird erzählt, dass es eigentlich der Hai ist, der den Menschen fürchten muss: Mindestens 100 Millionen Haie werden jährlich von Menschen getötet - zu diesem Schluss kam eine Studie der Dalhousie University im kanadischen Halifax. Dagegen verzeichnet die vom Florida Museum betriebene Datenbank "International Shark Attack File" für 2017 lediglich 155 Haiangriffe, davon 88 grundlose Angriffe, bei denen die Tiere nicht provoziert oder gezielt angelockt wurden. Im Anschluss geht es um 20:10 Uhr weiter mit der TV-Premiere von "Im Reich der Riesenhaie", welches zunächst von den Haien an der Küste Südafrikas erzählt.

Der Sendeplan in der Übersicht:

immer montags um 19:25 Uhr deutsche Erstausstrahlungen der Hai-Dokumentationen "Haie auf Angriff" (6. August), "Im Reich der Riesenhaie" (6. August, 20:10 Uhr), "Hai vs. Thunfisch" (13. August, 20:10 Uhr)

jeweils im Anschluss weitere ausgewählte Dokumentationen und Serienepisoden rund um das Thema Haie

täglich ab dem 1. August um 16:55 Uhr eine Episode "Shark Men – Die Haiforscher" und danach eine weitere Hai-Dokumentation

