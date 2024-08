Wenn die Goldene Henne am 15. November zum bereits 30. Mal vergeben wird, führen erstmals Florian Silbereisen und Barbara Schöneberger gemeinsam durch die Veranstaltung. Das haben die Veranstalter, der MDR und Burdas Illustrierte "SuperIllu", gegenüber DWDL.de bestätigt. Es ist das erste Mal überhaupt, dass Silbereisen und Schöneberger gemeinsam durch eine TV-Show führen.

Silbereisen moderiert den Medien- und Publikumspreis bereits seit 2022 und wollte nach eigenen Angaben bereits in den vergangenen zwei Jahren Barbara Schöneberger an seiner Seite haben. "Als ich 2022 gefragt wurde, ob ich die Goldene Henne moderieren würde, habe ich sofort gesagt: Nur zusammen mit der Expertin für Preisverleihungen im deutschen Fernsehen, mit Barbara Schöneberger! Man hat mir dann versprochen, dass man sofort mit ihr sprechen würde. Es wurde mir auch immer wieder von Gesprächen mit ihr berichtet… Aber am Ende stand ich allein auf der Bühne, weil sie leider keine Zeit hatte, da sie vermutlich längst irgendwo irgendeine andere Preisverleihung zugesagt hatte!"

Auch 2023 habe er sich gewünscht, die Preisverleihung zusammen mit Schöneberger zu moderieren - und wieder wurde nichts draus. "Doch ich habe nicht aufgegeben! Und aller guten Dinge sind drei: 2024 geht mein Wunsch nun endlich in Erfüllung und ich darf die Henne-Jubiläumsshow endlich zusammen mit Barbara Schöneberger präsentieren", sagt Florian Silbereisen jetzt, der Schöneberger in den höchsten Tönen lobt. Sie sei die "Königin der Unterhaltung", sagt Silbereisen. Und weiter: "Sie ist so schnell im Kopf, so unfassbar witzig, spontan und wortgewandt. Und ich schätze sehr an ihr, dass sie absolut verlässlich ist!"

Barbara Schöneberger selbst äußerte sich im März in der "SuperIllu" über ihren Kollegen: "Ich habe Florian Silbereisen in den letzten Jahren ins Herz geschlossen. Auch dank ihm habe ich letztes Jahr den Fernsehpreis für die Moderation des deutschen Vorentscheids zum Eurovision Songcontest, bei dem er einer meiner Talkgäste war, gewonnen, und auch in diesem Jahr hat er wieder bewiesen, dass er einfach ein perfekter Gesprächspartner ist, auf den man sich voll und ganz verlassen kann."

Und obwohl sie bislang nie gemeinsam durch eine TV-Show geführt haben, waren sie in der Vergangenheit durchaus zusammen in entsprechenden Formaten zu sehen. Er war nicht nur beim ESC-Vorentscheid zu Gast, sondern auch bei "Verstehen Sie Spaß…?" und der "NDR Talkshow". Sie besuchte ihn beim "Adventsfest", den "Schlagerchampions" oder der noch recht frischen Open-Air-Sommershow in Kitzbühel. Als Silbereisen im März mit einer kompletten Eurovisionsshow zu seinem 20-jährigen "Feste"-Jubiläum überrascht wurde, moderierte: Barbara Schöneberger. Im Jahresquiz der ARD sind beide ebenfalls schon seit einigen Jahren Stammgäste.

Nun also die gemeinsame Moderation der Goldenen Henne, die Mitte November in der Halle:Eins der Leipziger Messe stattfindet. Übertragen wird die Preisverleihung ab 20:15 Uhr im MDR Fernsehen. Sowohl Schöneberger als auch Silbereisen sind übrigens bereits Preisträger. Schöneberger erhielt die Goldene Henne 2016, Silbereisen 2004, 2017 und 2020.