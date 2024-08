Sixx sortiert sich ab dem 2. September im Tagesprogramm mal wieder neu und holt zwei Serien zurück, die zuletzt dort pausiert hatten. So werden gegen 15 Uhr dann wieder die "Desperate Housewives" in Doppelfolgen zu sehen sein, ehe ab kurz vor 17 Uhr dann ein Dreierpack von "Friends" übernimmt. Bei beiden Serien geht's mit der ersten Folge der ersten Staffel los. Die "Housewives" waren bis zum Frühjahr noch am Vorabend im Einsatz, auch "Friends" gehört zur üblichen Sixx-Rotation, pausierte aber fast elf Monate.

Den Vorabend ab 18:25 Uhr bestreitet Sixx ab September dann mit Doppelfolgen von "Grey's Anatomy". Derzeit läuft die Serie noch früher ab 14:50 Uhr. In der Ausstrahlungsreihenfolge macht man am Vorabend einfach da weiter, wo man am Nachmittag aufhört, also dann inmitten der vierten Staffel. "Charmed - Zauberhafte Hexen", das derzeit noch im Vorabendprogramm läuft, wird Ende August ein weiteres Mal komplett gezeigt worden sein und verschwindet damit dann erstmal aus dem Programm.

Wer nicht die Wiederholungen der immer-gleichen Serien sehen will, stößt beim Pay-TV-Sender ProSieben Fun unterdessen mal wieder auf eine Premiere, zumindest was die lineare TV-Ausstrahlung anbelangt. Ab dem 5. September läuft donnerstags um 21:40 Uhr "Gotham Knights". Die Serie brachte es in den USA nur auf 13 Folgen in einer Staffel, ehe sie eingestellt wurde. Zu sehen gibt es die Folgen auch bereits auf Abruf bei Joyn.

"Gotham Knights" spielt im Batman-Universum, aber ohne Batman. Nach dem Tod von Bruce Wayne gleicht Gotham City einem Pulverfass. Staatsanwalt Harvey Dent und das Gotham City Police Department nehmen Turner Hayes, den Ziehsohn von Bruce Wayne, sowie die Kinder von Batmans Feinden ins Visier. In einem unerwarteten Schritt schließt sich Turner den angeklagten jugendlichen Schurken an, um herauszufinden, wer versucht, ihnen den Mord an Batman anzuhängen.