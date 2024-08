RTLzwei hat die Rückkehr des Formats "Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt" in Aussicht gestellt. Die neue Staffel ist demnach ab dem 4. September immer mittwochs zu sehen. Allerdings läuft das Format dann nicht zur besten Sendezeit, sondern immer nur späten Abend. RTLzwei plant mit der Ausstrahlung ab 22:15 Uhr - im Anschluss an zwei Folgen der "Wollnys".

Wie viele Folgen die neue Staffel der "Schnäppchenhäuser" umfasst, ist noch nicht ganz klar. Dies sei noch nicht final, heißt es aus dem Sender. In jedem Fall ist es ein Comeback nach einer vergleichsweise langen Abstinenz: Die letzten neuen Ausgaben des Formats liefen Anfang 2023, auch damals übrigens am späten Abend. Im Sommer des vergangenen Jahres setzte RTLzwei auf mehrere Promi-Ausgaben, diese waren ab 20:15 Uhr zu sehen. In diesem Jahr konzentriert man sich also wieder auf normale Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

In dem von ITV Studios Germany produzierten Format dreht sich alles um Menschen, die sich ihren Traum vom eigenen Heim verwirklichen wollen – und das zum absoluten Schnäppchenpreis. Ob ein marodes Fachwerkhaus in der Nähe von Stuttgart oder eine Mühle voller Müll in Thüringen, die neuen Besitzer stehen vor der Herausforderung, ihre Traumimmobilie in Eigenregie zu renovieren und dabei das Budget im Auge zu behalten. Doch der Weg zum bewohnbaren Eigenheim ist oft steinig und voller Überraschungen. Die Kamera begleitet die Immobilienbesitzer durch die Höhen und Tiefen der Renovierung. Auf dem Sendeplatz am Mittwoch um 22:15 Uhr folgen "Die Schnäppchenhäuser" übrigens auf den "Trödeltrupp", der dort seit einigen Wochen mit überschaubarem Erfolg zu sehen ist.

Anime-Comeback am Sonntag

Eine Veränderung gibt’s bei RTLzwei ab Anfang September auch in der Daytime am Sonntag, dort holt man mit "Sailor Moon", "Dragon Ball" und "Pokémon" nämlich drei Anime-Klassiker zurück. Die Serien laufen zwischen 11:10 und 15:15 Uhr. Während "Sailor Moon" mit Staffel drei beginnt, geht’s bei "Dragon Ball" mit Folge 84 los. "Pokémon" können die Fans noch einmal von Beginn an sehen, hier startet RTLzwei mit der allerersten Folge, die im Jahr 1999 erstmals zu sehen war.