Bislang hat RTL+ vorwiegend mit Unterhaltungsprogrammen die Aufmerksamkeit seiner Nutzerinnen und Nutzer auf sich gezogen. Das will man in Köln-Deutz ganz offensichtlich ändern - und hat jetzt ein neues Kurznachrichten-Format gestartet. "RTL aktuell in 90 Sekunden" soll montags bis freitags ab 12 Uhr und 20 Uhr zum Abruf bereit gestellt werden, am Wochenende und an Feiertagen gibt's jeweils eine Ausgabe am Abend.

"Snackable, unterhaltsam, informativ und fundiert recherchiert" sollen die kurzen Nachrichten daherkommen, heißt es in der Beschreibung von RTL. Die Ausgaben sollen dabei jeweils kostenlos verfügbar sein - es ist also kein Abo notwendig.

Die erste Ausgabe ist am Montagmittag erschienen, in der ersten Woche soll das Format zudem auch von Peter Kloeppel moderiert werden - gewissermaßen ein Abschiedsgeschenk, schließlich wird Kloeppel am Freitag zum letzten Mal für "RTL aktuell" vor der Kamera stehen. Lange Moderationen sind bei "RTL aktuell in 90 Sekunden" allerdings ohnehin nicht vorgesehen: In der Premiere-Ausgabe war Moderatorin Roberta Bieling nur am Anfang und Ende kurz zu sehen, die eigentlichen Nachrichten wurden schließlich von einem Off-Sprecher vorgelesen.

Das Konzept des neuen RTL+-Formats erinnert damit stark an die "Tagesschau in 100 Sekunden", die von der ARD übrigens bereits vor 17 Jahren eingeführt wurde. Die Antwort aus Köln darauf kommt also mit reichlich Verspätung, dürfte der Nachrichtenmarke von RTL aber künftig mehr Präsenz auf der hauseigenen Streaming-Plattform einbringen. Sie dauerhaft bei RTL+ zu etablieren, wird allerdings nicht mehr die Aufgabe von Peter Kloeppel sein.