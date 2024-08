Fritz Meinecke hat die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der kommenden vierten Staffel von "7 vs. Wild" in einem YouTube-Video enthüllt. Und während es mit Joey Kelly einen Rückkehrer gibt, der schon in der vergangenen Staffel dabei war, ist Formaterfinder Fritz Meinecke selbst diesmal erstmals nicht selbst als Teilnehmer mit dabei.

Stattdessen stellen sich noch folgende Personen der Survival-Herausforderung: Fitness-Influencer und Unternehmer Flying Uwe, Lifestyle- und Beauty-Content-Creatorin sowie Schauspielerin Julia Beautx, Journalist, Survival/Outdoor-Experte und YouTuber Joe Vogel, Lifestyle-, Beauty- und Comedy-Content-Creatorin Selfie Sandra, der Outdoor-Experte, YouTuber und ehemaliger Soldat "Survival Deutschland" YouTuber sowie der Streamer und Gamer "Lets Hugo".

Externe Inhalte aktiv. Datenschutzerklärung. Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Ich möchte externe Inhalte anzeigen

Während die dritte Staffel als Team-Staffel angelegt war, sind in der vierten Staffel wieder alle als Einzelkämpfer unterwegs. Entwickelt wurde das Format von Fritz Meinecke, Johannes Hovekamp und Max Kovacs. Die ersten beiden Staffeln wurden im November 2021 bzw. 2022 auf YouTube ausgestrahlt und erreichten insgesamt über 200 Millionen Aufrufe auf YouTube, was die Reality-Show zu einem der meistgesehenen Formate der letzten Jahre in Deutschland machte. Zu Staffel 3 stieg dann Amazon Freevee ein und zeigte die Folgen vor der Veröffentlichung auf YouTube, nun ist erstmals auch Amazon Prime Video mit an Bord.

Für die Realisierung der neuen Episoden zeichnet wie bereits in Staffel 3, neben den Format-Machern Johannes Hovekamp, Max Kovacs und Fritz Meinecke, die CaliVision Network GmbH mit den Geschäftsführern Dennis Kortuemm und André Schubert als Produktionspartner verantwortlich. Nils Trüpmener fungiert als Executive Producer.