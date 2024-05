Über die konkrete Planung einer vierten Staffel der Survial-Show "7 vs. Wild" sprach André Schubert, Geschäftsführer von Calivision Network, schon im Januar mit DWDL.de. Das Vergnügen die Fortsetzung auch ganz offiziell bekannt zu geben, hatte aber auch diesmal wieder Format-Erfinder Fritz Meinecke selbst. In einem an seine Community gerichteten Video bestätigte er, dass neue Folgen des Formats im Herbst zu erwarten sind. Er erklärte dabei einerseits, dass sich Fans des Formats auf die mit Abstand härteste Staffel freuen könnten und andererseits alles komplett anders werde. Details zum offenbar neuen Konzept und auch zu den teilnehmenden Personen nannte Meinecke aber noch nicht.

Weitere Infos zu "7 vs. Wild" sollen nun in den kommenden Wochen tröpfchenweise veröffentlicht werden. Schon seit Wochen ranken sich allerdings Spekulationen darüber, wie teilnehmen könnte. Aufmerksamen Usern war aufgefallen, dass einige Influencer zuletzt zeitgleich "still" waren. Darunter sind Personen, die als "Lets Hugos", "Flying Uwe" oder "Selfie Sandra" bekannt sind. Auch Stefan Hinkelmann, der online in Sachen Survival aktiv ist, legte eine Pause ein. Zum gleichen Zeitpunkt soll sich Fritz Meinecke übrigens in Neuseeland aufgehalten haben, darauf ließ zumindest der Standort seines Insta-Accounts schließen, wie "InGame" schreibt.