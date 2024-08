Am Freitag startet die neue Bundesliga-Saison. Es ist die letzte im laufenden TV-Rechtezyklus. Für die vier Spielzeiten ab kommenden Sommer sollte eigentlich schon im späten Frühjahr verhandelt werden, aber es kam zum offenen Streit zwischen der Deutschen Fußball Liga (DFL) und Streamer DAZN über die Vergabe von Paket B, das nicht nur alle Einzelspiele am Samstagnachmittag umfasst, sondern auch die Partien am Freitagabend. Ob die Vergabe an einen anderen Bieter als DAZN, mutmaßlich Sky, rechtens war, damit befasst sich schon seit Wochen ein Schiedsgericht. Schon jüngst geisterte durch die Medien, dass dieses Schiedsgericht wohl noch im September sein Urteil verkünden könnte.

