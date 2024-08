"Barbara, komm' bitte, bitte, bitte schnell zurück!" - so war unsere Kritik zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises im vergangenen Jahr überschrieben. Denn dass die Verleihung nach sechs Jahren erstmals ohne Barbara Schöneberger als Moderatorin auskommen musste, tat dem Abend eher nicht gut. Nach einem Jahr Pause hat sie nun aber ein Einsehen und kehrt am 25. September als Moderatorin der großen TV-Gala, die wieder in den MMC-Studios über die Bühne geht und in diesem Jahr zur Primetime im Ersten ausgestrahlt wird, zurück.

"Der Deutsche Fernsehpreis wird in diesem Jahr 25, und ich begleite diese glamouröse Zeugnisvergabe für die Besten der Besten unserer Branche nun auch schon ein paar Jahre, zunächst als Jurorin im Hintergrund und schließlich auch auf offener Bühne und vor laufender Kamera", so Barbara Schöneberger. "Zum Jubiläum bin ich selbstverständlich wieder zur Stelle und freue mich sehr auf mein verflixtes siebtes Mal als Moderatorin des Deutschen Fernsehpreises, auf großes Kino und Ekstase und all die wunderbaren Nominierten und Preisträgerinnen und Preisträger, die zeigen, was das gute alte Fernsehen alles kann, und dass sie sich zu gegebener Zeit auch recht ansehnlich in Schale schmeißen können."

Die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises findet aber auch in diesem Jahr an zwei Abenden statt: Während die Werkkategorien, der Förderpreis, der Ehrenpreis der Stifter und die Schauspiel-Preise in der TV-Gala vergeben werden, werden die Preisträgerinnen und Preisträger in den unterschiedlichen Gewerken schon am Abend zuvor in der "Nacht der Kreativen" geehrt. Sie findet erneut in der Kölner Flora statt, moderieren wird in diesem Jahr Esther Sedlaczek. Sie sagt: "Ich freue mich außerordentlich, dieses Jahr die ‚Nacht der Kreativen‘ in der Kölner Flora moderieren zu dürfen. Auszeichnungen für all die tollen Kolleginnen und Kollegen, ohne deren Ideen und Feinschliff wunderbare Shows, Filme und Dokumentationen gar nicht zustande kommen würden." Produziert werden beide Abende wieder von Riverside Entertainment.

Über Nominierungen und Preise entscheidet wie jedes Jahr eine unabhängige Fachjury, die in diesem Jahr erneut unter der Leitung des Produzenten Wolf Bauer tagt. Daneben gehören dieser Jury die Produzentinnen Ute Biernat (UFA Show & Factual) und Nanni Erben (MadeFor Film), der Journalist und Produzent Stephan Lamby, die Schauspielerin Valerie Niehaus, die Journalistin und Moderatorin Jana Pareigis, Moderatorin und Autorin Shary Reeves, die Moderatorin und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes, der Autor David Ungureit sowie DWDL-Chefredakteur Thomas Lückerath. Zudem haben die Stifter jeweils noch einen Platz in der Jury: Udo Grätz (WDR), Daniel Guhl (Telekom), Florian Hellenkamp (RTL), Eva Schubert (ProSiebenSat.1) und Milena Seyberth (ZDF) - sie stimmen allerdings nur über Nominierungen ab, nicht über die endgültige Preisentscheidung.