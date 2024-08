Die Western-Serie "Billy The Kid" aus der Feder von Michael Hirst, der auch hinter Serien wie "Vikings" und "Die Tudors" steckt, hat eine neue deutsche Heimat: Ab dem 15. Oktober veröffentlicht Magenta TV die acht neuen Folgen der zweiten Staffel sowie auch alle Episoden der ersten Staffel in seinem Abrufdienst Magentat TV+. Die erste Staffel war noch bei Paramount+ zu sehen, ist dort inzwischen aber nicht mehr abrufbar, Magenta TV ist nun die exklusive deutsche Heimat.

"Billy The Kid" erzählt die epische und zugleich romantische Geschichte von William H. Bonney, besser bekannt als Billy the Kid. Die einzelnen Folgen begleiten ihn von seinen bescheidenen irischen Wurzeln über seine Zeit als Cowboy und Revolverheld bis hin zu seiner entscheidenden Rolle im Lincoln County-Rinderkrieg und darüber hinaus. In der Hauptrolle ist Tom Blythzu sehen. Im Laufe der Serie begegnet er weiteren Legenden des Wilden Westens, wie Jesse Evans, gespielt von Daniel Webber, und Sheriff Pat Garrett, gespielt von Alex Roe.

In der zweiten Staffel von "Billy the Kid" gerät der Titelheld im abgelegenen Grenzland mitten in den Lincoln County-Rinderkrieg, einen mörderischen Konflikt, der von Geld, Gier und Korruption angetrieben wird. In der Stadt Lincoln haben Gesetz und Ordnung keine Chance gegen Cowboy-Banden und einen Geheimbund. Wilde Verfolgungsjagden und Schießereien sind an der Tagesordnung. Es gibt zahllose Überfälle und Morde. Niemand ist sicher. Nach einem entscheidenden Attentat werden die Dinge plötzlich sehr hässlich und das Schicksal von Billy the Kid ist zunehmend ungewiss. Wird er den Krieg in Lincoln County lebend überstehen?

Produziert wird die Serei von den Amazon MGM Studios, allerdings nicht für Prime Video, sondern in den USA für Epix, das inzwischen MGM+ heißt. Während die erste Staffel aus dem Frühjahr 2022 stammt, wurde die zweite Staffel in zwei Teilen veröffentlicht. Die letzten Folgen erschien in den USA erst Ende Juni.