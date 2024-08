am 27.08.2024 - 16:39 Uhr

Der Schweizer Konzern Highlight Communications, der unter anderem 100 Prozent der Anteile an Constantin Film hält und im Sport-Bereich bis vor Kurzem Sport1 als 100-prozentige Tochter hatte - hier hat man sich gerade Acunmedya aus der Türkei als neuen 50-Prozent-Partner an Bord geholt - hat Geschäftszahlen fürs 1. Halbjahr vorgelegt. Demnach verzeichnete man für den Gesamtkonzern einen um 1,8 Prozent rückläufigen Umsatz in Höhe von 182,9 Millionen Schweizer Franken.

Trotzdem konnte der Verlust reduziert werden: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf EBIT-Basis fiel mit -12,0 Millionen Schweizer Franken nicht mehr ganz so rot aus wie im Vorjahr, als noch -18,8 Millionen Euro verzeichnet wurden. Unterm Strich lag der Nachsteuer-Verlust bei 12,3 Millionen nach 19,1 Millionen Schweizer Franken im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres.

Dass die Verluste reduziert werden konnten, lag vor allem an einer Verbesserung der Lage im Segment Sport und Event, wo sich neben der Sport1 Medien AG auch noch die TEAM Marketing und die Highlight Event AG wiederfinden. Im ersten Halbjahr war hier noch ein deutlicher Verlust von 8,9 Millionen Schweizer Franken in den Büchern, diesmal waren es nur -1,3 Millionen. Neben einer leichten Senkung der Ausgaben war vor allem ein deutlicher Umsatzanstieg von 74,7 auf 80,5 Millionen Schweizer Franken dafür verantwortlich.

Demgegenüber steht allerdings ein deulticher Umsatzrückgang im Segment Film von 111,6 auf 102,3 Millionen Schweizer Franken. Das sorgte dafür, dass nach einem kleinen Plus im ersten Halbjahr 2023 diesmal ein Minus von 1,8 Millionen Schweizer Franken im ersten Halbjahr 2024 auflief.

