Eigentlich hätte Vox am Freitagabend das Serien-Finale von "Magnum P.I." gezeigt, doch kurz vor Schluss ist dem Sender der lange Atem abhanden gekommen. Wie Vox am Dienstag mitteilte, kommt es nämlich zu einer kurzfristigen Programmänderung, durch die die Krimiserie mit Jay Hernández in der Hauptrolle vorzeitig vom Bildschirm genommen wird.

Vox reagiert mit der Entscheidung auf die schwachen Quoten der vergangenen Wochen, die auch nach dem Ende der Olympischen Spiele nicht besser wurde. Erst am vorigen Freitag verzeichnete "Magnum P.I." nur Marktanteile zwischen 1,8 und 3,0 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, bewegte sich somit also deutlich unterhalb der Normalwerte des Kölner Privatsenders. Auch der Staffel-Schnitt fällt nach 16 von 20 Folgen ziemlich mager aus: Mit nur 2,2 Prozent konnte die "Magnum"-Neuauflage nicht mehr an frühere Erfolge anknüpfen - wobei sich die US-Serie streng genommen nie als der ganz große Hit für Vox entpuppte.

Anstelle von "Magnum P.I." gibt's am kommenden Freitag um 20:15 Uhr nun den Spielfilm "Der Staatsfeind Nr. 1" mit Will Smith in der Hauptrolle zu sehen. Um 23:00 Uhr wiederholt Vox zudem noch einmal den Spielfilm "Robin Hood", der auch bereits am Donnerstagabend um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird.

Ab der kommenden Woche wechselt Vox schließlich wieder das Genre und zeigt am Freitagabend die neue Dokusoap "Daniela Katzenberger". Zum Auftakt der neuen Dokusoap gibt es zwei Folgen zu sehen, gefolgt von einem Porträt, in dem Daniela Katzenberger auf ihre bisherige Karriere zurückblickt. In den darauffolgenden Wochen gibt es neben dem Katzenberger-Doppelpack zudem noch die Dokusoap "Full House - Familie XXL" zu sehen, die eigentlich im Nachmittagsprogramm von Vox beheimatet ist.