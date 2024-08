am 30.08.2024 - 13:31 Uhr

Nachdem Eva-Maria Lemke am Montagabend nach mehr als sechs Jahren zum letzten Mal die "Abendschau" im RBB Fernsehen präsentierte, folgte nur einen Tag später die Auflösung, wohin es die Moderatorin zieht: Für das ZDF wird die 42-Jährige von der kommenden Woche an wieder zur Frühaufsteherin im "Morgenmagazin", das sie schon einmal von 2014 bis 2015 moderierte (DWDL.de berichtete).

Klar ist inzwischen auch, dass Lemke auch für das vom RBB verantwortete Politmagazin "Kontraste" künftig nicht mehr vor der Kamera stehen wird. Die letzte Sendung mit ihr lief bereits vor zwei Wochen - ohne ein Wort des Abschieds. Tatsächlich wurde Lemke zuletzt sogar noch als Moderatorin der nächsten beiden "Kontraste"-Ausgaben im Ersten genannt. Eine endgültige Nachfolge-Regelung hat der RBB zudem noch nicht getroffen.

Nun steht aber immerhin fest, wie es im September weitergehen wird: Wie der RBB am Freitag gegenüber DWDL.de bestätigte, wird Justus Kliss die Sendungen am 5. und 26. September moderieren. Kliss, ein Eigengewächs des öffentlich-rechtlichen Senders, ist seit vielen Jahren Redakteur und Moderator im RBB, bekommt nun also für mindestens zwei Ausgaben die Gelegenheit, sich im bundesweiten Hauptprogramm als Moderator des prestigeträchtigen Magazins zu beweisen.

"Wir freuen uns sehr, dass Justus Kliss kurzfristig einspringt und uns als Moderator unterstützt", sagten "Kontraste"-Redaktionsleiter Georg Heil und RBB-Chefredakteur David Biesinger am Freitag in einem gemeinsamen Statement. Parallel wollen sie nun zudem klären, wer dauerhaft die Nachfolge von Eva-Maria Lemke auf dieser Position bei "Kontraste" übernehmen wird. Sie stand für das Politmagazin immerhin fünf Jahre lang vor der Kamera.