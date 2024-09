Die lineare Ausstrahlung der ersten "Intimate"-Staffel war im April des vergangenen Jahres kein großer Erfolg für ProSieben, bei Joyn liefen die Folgen nach Angaben des Streamingdienstes aber gut. Insofern ist es keine Überraschung, dass Joyn nun eine Fortsetzung der Serie angekündigt hat. Die Dreharbeiten für die zweiten Staffel haben demnach auch schon in Hamburg begonnen. Die neuen Folgen soll es ab dem Frühjahr 2025 bei Joyn zum Abruf geben.

Hinter der Serie stehen die Kleinen Brüder, also die Produktionsfirma rund um Bruno Alexander, Emil & Oskar Belton, Leo Fuchs und Max Mattis, die zusätzlich auch als Hauptdarsteller fungieren. In Staffel zwei strugglen sie weiterhin zwischen jung bleiben und erwachsen werden. In ihrem Alltag wollen sie zwar alles richtig machen, aber scheitern irgendwie immer wieder.

Während Oskar und Bruno ihre Schauspielkarriere fast in den Sand setzen, dank falscher Vorstellungen und Entscheidungen, kämpfen Leo, Emil und Max vor allem mit ihrem Liebesleben. Irgendwie weiß keiner so richtig, wie's gehen soll. Ist eine monogame 2er-Beziehung wirklich so langweilig, wie es Max' Freundin Isabella suggeriert? Stehen Frauen wirklich nur auf Alpha-Typen und ist Emil einfach noch viel zu kindisch? Und wie kann Leo seinem Ex-Freund Florre klar machen, dass er ihn zurückhaben will, nur ihn, sonst keinen?

"Intimate" basiert auf der gleichnamigen YouTube-Serie, die die Kleinen Brüder bereits zu ihrer Schulzeit drehten und auf Googles Videoplattform veröffentlichten. Neben Prime Video ("Die Discounter") waren sie zuletzt auch für die ARD ("Player of Ibiza") tätig. Thomas Münzner, Programmchef Joyn, sagt zur "Intimate"-Fortsetzung: "Comedy-Serien lieben unsere Zuschauer:innen auf Joyn - und genau deshalb freuen wir uns sehr auf die zweite Runde 'Intimate.' im kommenden Jahr. Und mit den Jungs von 'Kleine Brüder' als Produzenten haben wir absolute Genre-Experten an der Seite." 2023 erhielten die Kleinen Brüder den Förderpreis der Jury des Deutschen Fernsehpreises.