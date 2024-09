Mit fast 8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist "Doc Caro – Jedes Leben zählt" im vergangenen Jahr ein schöner Erfolg für Vox gewesen, nun hat der Sender verraten, wann die zweite Staffel zu sehen sein wird. Die insgesamt acht neuen Ausgaben werden ab dem 2. Oktober immer mittwochs zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr ausgestrahlt. Die erste Episode ist bereits ab dem 18. September auf RTL+ verfügbar, die weiteren Folgen stehen eine Woche vor der TV-Ausstrahlung auf der Streamingplattform zum Abruf bereit.

In dem Format geht es um den Arbeitsalltag der Notfallmedizinerin, die die Zuschauerinnen und Zuschauer auch an ihren Gedanken teilhaben lässt. In der neuen Staffel geht es unter anderem um einen schweren Autounfall aufgrund massiv überhöhter Geschwindigkeit, der ein Todesopfer forderte und der bundesweit für Schlagzeilen sorgte.

Zum Auftakt in die neue Staffel am 2. Oktober bittet Doc Caro aber auch noch in ihre "Sprechstunde". In diesem Format, das direkt im Anschluss ab 22:15 Uhr gesendet wird, können Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Fragen zum Thema Herz- Kreislauferkrankungen stellen. Zusammen mit Experten soll Doc Caro diese Fragen schließlich klären.

Carola Holzner aka. "Doc Caro" sagt zu den neuen Folgen: "Der Dreh für diese Staffel war auch für mich eine Zeit mit besonderen Herausforderungen – nicht nur medizinisch, sondern vor allem auch emotional. Ich durfte Menschen in Ausnahmesituationen begleiten und mitfühlen. Das hat auch mich manchmal an meine Grenzen gebracht. Ich nehme die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in meine medizinische und ganz persönliche Welt. Und ich freue mich sehr darauf!"

Darüber hinaus hat Vox nun auch die Rückkehr von "Der Hundeprofi - Rütters Team" in Aussicht gestellt. Ab dem 28. September sind die insgesamt sieben neuen Folgen immer samstags auf dem gewohnten Sendeplatz um 19:10 Uhr zu sehen. Auch in der fünften Staffel wird Martin Rütter wieder von vier professionellen Trainerinnen und Trainern aus ganz Deutschland unterstützt, die von ihm ausgebildet wurden.