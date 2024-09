Über viele Jahre lang war Danni Büchners Familienalltag in "Goodbye Deutschland" bei Vox zu sehen. Nun ist sie zu RTLzwei gewechselt – der Start ihrer neuen Dokusoap steht unmittelbar bevor. Am 25. September soll die erste von nun insgesamt vier Episoden ausgestrahlt werden. RTLzwei hat "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen" für mittwochs um 21:15 Uhr vorgesehen.

Die drei ältesten Kinder, Joelina, Volkan und Jada sind bereits "aus dem Gröbsten heraus", wie es in einer Mitteilung zum Start des Programms heißt. Joelina absolviert ihre Ausbildung zur Flugbegleiterin und will schon bald durch die Welt jetten. Jada studiert seit Kurzem Jura in Palma und möchte endlich ausziehen. Aber kann sie sich auch vorstellen, eine WG mit ihrer großen Schwester zu gründen? Auch diese Frage soll bei RTLzwei beantwortet werden. Volkan plant derweil keinen Auszug, was auch Diego glücklich macht. Danni selbst will wieder in die Gastronomie einsteigen. Die Themen dürften der neuen Dokusoap, die nach Senderangaben Danni Büchner "privat wie nie" zeigt, also nicht ausgehen.

Picture Puzzle Medien ist die Produktionsfirma des Formats, das es auf Abruf bei RTL+ immer schon sieben Tage vorab zu sehen gibt. Während Danni Büchner also von Vox zu RTLzwei gewechselt ist, zog es Daniela Katzenberger von RTLzwei zu Vox. "Die Katze" wird bereits ab dieser Woche wieder im Vox-Programm auftauchen – ihre eigene Doku-Soap ist dann immer freitags beim Privatsender beheimatet.