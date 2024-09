© Sixx

Der Immobilienmarkt in Sydney ist aufgrund der traumhaften Lage hart umkämpft. Atemberaubende Strände und wunderschöne Traumhäuser locken Käufer aus der ganzen Welt an. Australiens Top-Makler versuchen sich also täglich in dem harten Business durchzusetzen. Der erfolgreiche australische Immobilienmakler Gavin Rubinstein ist etwa Teil des Formats und er feiert mit seinem Team in der ersten Folge direkt einen großen Verkauf.



Kurze Zeit später trifft sich Rubinstein mit seinem Kollegen Simon Cohen, um über den Preis einer atemberaubenden Villa zu verhandeln. Top-Maklerin D'Leanne Lewis versucht währenddessen, ihre anspruchsvolle Karriere mit ihrem Privatleben zu verbinden. Lewis ist zudem in der zweiten Folge des Formats zu sehen, wie sie einen Käufer für eine Villa sucht, die bisher mit den bisherigen Maklern nicht an den Mann oder die Frau zu bringen war. "Luxe Listings", eine australische Produktion, wird jeweils ab 20:15 Uhr und in Doppelfolgen zu sehen sein.

Ab 22:20 Uhr setzt Sixx dienstags dann auf "Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny" – eine kanadische Produktion, in der Immobilien renoviert werden. Kortney Wilson und Kenny Brain bekommen es in den Episoden "mit echten Bruchbuchen" zu tun, wie es in einer Beschreibung heißt.