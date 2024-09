Sat.1 ist mit Blick auf sein Vorabendprogramm weiter im Serienfieber. Nachdem "Die Spreewaldklinik" jüngst den 19-Uhr-Sendeplatz der "Landarztpraxis" übernahm, soll das Genre ab Oktober bekanntlich um eine weitere Serienstunde ausgeweitet werden - um 18 Uhr soll "Für alle Fälle Familie" für neue Impulse sorgen. Und schon jetzt wird auch bereits an einer weiteren Vorabendserie für den Sendeplatz um 18:00 Uhr gearbeitet.

Das neue Projekt, das im Frühjahr starten soll, hört auf den Titel "Frieda - Mit Feuer und Flamme" und wird als "Feuerwehr-Vorabendserie" bezeichnet. Die Dreharbeiten hierfür haben jetzt in der sächsischen Schweiz begonnen. Insgesamt 81 Folgen sind geplant, bei denen Sat.1 und die Produktionsfirma Saxonia Media - mit "In aller Freundschaft", "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte", "WaPo Bodensee" und "WaPo Berlin" auf gleich mehrere Dauerbrenner spezialisiert - auf reichlich Soap-erfahrenes Personal vor der Kamera setzen. So spielt Laura Lippmann ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten") die titelgebende Feuerwehrfrau Frieda Meisner. Daneben stehen Sebastian Deyle, einst in "Marienhof" und "Sturm der Liebe" zu sehen, sowie Ex-"Alles was zählt"-Star Christopher Kohn für die Serie vor der Kamera.

Und darum geht's: Frieda (Laura Lippmann), eine alleinerziehende Intensivkrankenschwester, kehrt mit ihrer 18-jährigen Tochter Pippa (Natascha Weitzendorf) in das idyllische Liebitz im Elbsandsteingebirge in der Sächsischen Schweiz zurück. Dort erkennt sie schnell, dass ihre Heimat sie mehr denn je braucht. Ihr Ex-Partner und Vater von Pippa, Bürgermeister Felix (Christopher Kohn), plant die Schließung der örtlichen Feuerwehr - ein Vorhaben, das Frieda als Tochter des ehemaligen Wehrleiters Otto (Andreas Borcherding) nicht akzeptieren kann.

Doch während sie entschlossen um die Rettung der freiwilligen Feuerwehr kämpft, gerät ihr Herz erwartungsgemäß in ein emotionales Chaos, steht sie doch vor der Frage, ob sie dem charmanten Feuerwehrmann Mirko (Sebastian Deyle) eine Chance geben soll oder die alte Liebe zu Felix wieder aufflammt?